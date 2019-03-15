Снос Шулявского моста: как будут ездить маршрутки (схема движения)

Изменения будут на рейсах маршруток №№ 201, 239, 477, 427, 442, 455, 517

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Снос Шулявского моста: как будут ездить маршрутки (схема движения) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b8c/a7e/5c8b8ca7e0191.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b8c/a7e/5c8b8ca7e0191.jpg 2019-03-15T13:30:00+02:00 Транспорт Изменения будут на рейсах маршруток №№ 201, 239, 477, 427, 442, 455, 517

На время проведения работ по реконструкции Шулявского моста ряд столичных маршруток изменят путь следования. В частности, это касается маршруток №№ 201, 239, 477, 427, 442, 455, 517, сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом, движение будет организовано:

автобусов маршрутов №№ 201, 239, 477 соответственно от б-ра Кольцова, ст. м. "Лыбедская", Демеевской площади до ул. Вадима Гетьмана по своим маршрутам, далее – разворот перед путепроводом в районе ул. Смоленской – ул. Вадима Гетьмана, дальше по собственным маршрутам;

автобусов маршрута № 427 в направлении ст. м. "Дворец Спорта" от ж/д ст. "Киев-Волынский" до ул. Гарматной по собственному маршруту, далее – ул. Борщаговская – ул. Вадима Гетьмана – пр. Победы, далее по собственному маршруту; в направлении ж/д ст. "Киев-Волынский" от ст. м. "Дворец Спорта" до площади Победы по собственному маршруту, далее – просп. Победы – Воздухофлотский путепровод – ул. Борщаговская – ул. Вадима Гетьмана – дальше по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 442 по трассе ст. м. "Политехнический институт" – пер. Политехнический – ул. Борщаговская – ул. Гарматная – ул. Машиностроительная – ул. Николая Василенко – пр. Победы – ст. м. "Политехнический институт";

автобусов маршрута № 455 в направлении Севастопольской площади от ул. Свободы до пр. Победы по собственному маршруту, далее – ул. Гарматная – ул. Выборгская – ул. Вадима Гетьмана – дальше по собственному маршруту; в направлении просп. Свободы от Севастопольской площади до ул. Вадима Гетьмана по собственному маршруту, далее – ул. Александра Довженко – ул. Дегтяревская – ул. Лагерная – пр. Победы – далее по своему маршруту;

автобусов маршрута № 517 в направлении Севастопольской площади от ул. Академика Ефремова к просп. Победы по собственному маршруту, далее – ул. Гарматная – ул. Выборгская – ул. Вадима Гетьмана – дальше по собственному маршруту; в направлении ул. Академика Ефремова от Севастопольской площади до ул. Вадима Гетьмана по собственному маршруту, далее – ул. Александра Довженко – ул. Дегтяревская – ул. Лагерная – ул. Победы – далее по своему маршруту.

Ранее мы писали, как в связи с реконструкцией Шулявского моста изменятся маршруты троллейбусов 21, 22, 27, 30 и 42.

Напомним, что Шулявский путепровод перекроют на реконструкцию с 16 марта.

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