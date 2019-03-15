Снос Шулявского моста: как будут ездить маршрутки (схема движения)
Изменения будут на рейсах маршруток №№ 201, 239, 477, 427, 442, 455, 517
На время проведения работ по реконструкции Шулявского моста ряд столичных маршруток изменят путь следования. В частности, это касается маршруток №№ 201, 239, 477, 427, 442, 455, 517, сообщает пресс-служба КГГА.
Таким образом, движение будет организовано:
автобусов маршрутов №№ 201, 239, 477 соответственно от б-ра Кольцова, ст. м. "Лыбедская", Демеевской площади до ул. Вадима Гетьмана по своим маршрутам, далее – разворот перед путепроводом в районе ул. Смоленской – ул. Вадима Гетьмана, дальше по собственным маршрутам;
автобусов маршрута № 427 в направлении ст. м. "Дворец Спорта" от ж/д ст. "Киев-Волынский" до ул. Гарматной по собственному маршруту, далее – ул. Борщаговская – ул. Вадима Гетьмана – пр. Победы, далее по собственному маршруту; в направлении ж/д ст. "Киев-Волынский" от ст. м. "Дворец Спорта" до площади Победы по собственному маршруту, далее – просп. Победы – Воздухофлотский путепровод – ул. Борщаговская – ул. Вадима Гетьмана – дальше по собственному маршруту;
автобусов маршрута № 442 по трассе ст. м. "Политехнический институт" – пер. Политехнический – ул. Борщаговская – ул. Гарматная – ул. Машиностроительная – ул. Николая Василенко – пр. Победы – ст. м. "Политехнический институт";
автобусов маршрута № 455 в направлении Севастопольской площади от ул. Свободы до пр. Победы по собственному маршруту, далее – ул. Гарматная – ул. Выборгская – ул. Вадима Гетьмана – дальше по собственному маршруту; в направлении просп. Свободы от Севастопольской площади до ул. Вадима Гетьмана по собственному маршруту, далее – ул. Александра Довженко – ул. Дегтяревская – ул. Лагерная – пр. Победы – далее по своему маршруту;
автобусов маршрута № 517 в направлении Севастопольской площади от ул. Академика Ефремова к просп. Победы по собственному маршруту, далее – ул. Гарматная – ул. Выборгская – ул. Вадима Гетьмана – дальше по собственному маршруту; в направлении ул. Академика Ефремова от Севастопольской площади до ул. Вадима Гетьмана по собственному маршруту, далее – ул. Александра Довженко – ул. Дегтяревская – ул. Лагерная – ул. Победы – далее по своему маршруту.
Ранее мы писали, как в связи с реконструкцией Шулявского моста изменятся маршруты троллейбусов 21, 22, 27, 30 и 42.
Напомним, что Шулявский путепровод перекроют на реконструкцию с 16 марта.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Снос Шулявского моста: как будут ездить маршрутки (схема движения)". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве кассир пытался подсунуть покупательнице фальшивые деньги
Покупательница не растерялась и вызвала полицию
Снос Шулявского моста: почему "забраковали" развязку Петрука
Строители сетуют, что забивать сваи пришлось бы вплотную к эскалаторам на станции метро