Закрытие Шулявского моста: как будет ездить общественный транспорт

В районе перекрытого путепровода также появятся новые остановки

Фото: Анатолий Бойко

Закрытие Шулявского моста: как будет ездить общественный транспорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1ee/9c7/5c51ee9c7c514.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1ee/9c7/5c51ee9c7c514.jpg 2019-03-04T16:46:00+02:00 Транспорт В районе перекрытого путепровода также появятся новые остановки

На время реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. В. Гетьмана – А. Довженко и проспекта Победы (Шулявский путепровод), общественный транспорт, которые по нему проезжает, будет ходить по измененным маршрутам, сообщает "Киевпастранс".

Так, с 16 марта работу общественного транспорта организуют следующим образом:

движение троллейбусов маршрута № 22 будет организовано как маршрут №22К "Аэропорт "Киев" – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод).

движение троллейбусов №27 "метро "Почайна" – железнодорожная станция "Киев-Волынский" будет организовано на двух участках:

№27К "Киев-Волынский – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)

№27А "Почайна" – ул. Дегтяревская"

движение троллейбусов №30 в обоих направлениях организуется по трассе:

от ул. Милославской до метро "Дорогожичи" по действующему маршруту, далее – ул. Ильенко – метро "Лукьяновская" – Воздухофлотский проспект – Севастопольская площадь – далее до ул. Кадетский Гай по действующему маршруту.

организуется движение временного троллейбусного маршрута №30К "ул. Милославская – ул. Дегтяревская"

появится временный троллейбусный маршрут №21К "ул. Кадетский гай – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)"

троллейбус №42 "метро "Лыбидская – ул. Дегтяревская" будет курсировать как троллейбусный маршрут №42Д "Лыбидская" – железнодорожная станция "Киев-Волынский"

запустят временный автобусный маршрут №27ТР "ул. Дегтяревская – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)".

Также по результатам утвержденной схемы организации дорожного движения внесены изменения в трассу движения автобусного маршрута №2 "ул. Булгакова – ул. Шолуденко".

Для удобства пассажиров планируют организовать дополнительные остановки общественного транспорта в районе пересечения улиц Довженко и Цедика, пересечения ул. Нестерова и просп. Победы и ул. Гетьмана в районе Индустриального путепровода в направлении Севастопольской пл.

Кроме того, для создания благоприятных условий для разворота троллейбусов по Индустриальному путепроводу планируется перенести остановку по ул. Гетьмана, которая находится в районе Индустриального путепровода в направлении просп. Победы, обратно в направлении Севастопольской пл.

"Мы также будем тщательно отслеживать пассажиропоток и в тех местах, где необходимости подкрепить маршруты дополнительными рейсами, оперативно реагировать на запрос пользователей", – отметил Дмитрий Левченко, генеральный директор КП "Киевпастранс".

Напомним, в Киеве с 15 марта решено перекрыть проезд и начать демонтажные работы Шулявском путепроводе. Отметим, что водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры. На них будет указана дата, с которой запрещено въезжать на мост, а также – пути объезда. Первая очередь реконструкции предполагает демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление. На это уйдет 17 месяцев.

Ранее мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.

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