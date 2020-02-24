Станция метро "заплакала": стало известна причина подтеков в подземке

На "Житомирской" заметили, что по стенам течет вода

Киевлян встревожили загадочные устройства в виде шлангов на стенах станции метро "Житомирская". С них течет вода и по стенам льется в желоб недалеко от места, где находятся рельсы.

Пассажиры переживают, что такие подтеки могут негативно отобразиться на работе станции. Некоторые из них шутят, что пришла весна и так на станции метро "Житомирская" добывают березовый сок.

В Киевском метрополитене нам сообщили, что на станции "Житомирская" идет плановая ликвидация подтека.

Фото: Дмитрий Краснов

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"Подтеки на станциях киевского метрополитена были всегда, со дня открытия первой станции. Под землей есть грунтовые воды, которые негативно влияют на конструкции подземки. Мы делаем все возможное, чтобы устранить попадание грунтовых вод на станцию "Житомирскую". Ничего нового не произошло. В данном случае, рабочие нагнетали специальную жидкость для ликвидации подтеков. Теперь лишнее должно слиться, пока раствор внутри не закрепится. После таких работ влияние грунтовых вод на конструкцию станции станет меньше", – пояснили нам в Киевском метрополитене.

Отметим, что в феврале 2019 года на станции метро "Позняки" заметили потоп. Вода лилась прямо с потолка на головы пассажиров, которые выбирают для прохода второй этаж. Сотрудники подземки выставили тут несколько ограничителей, а на полу постелили тряпки.

Тем временем, утром, 24 февраля, возле станции метро "Сырец" произошел потоп из-за дождя со снегом, которые накрыли город с самого утра. Потоки воды залили проезжую часть под мостом и автомобили двигались по трассе, как катера по реке.

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