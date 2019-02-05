В Киеве "подмочило" станцию метро: грязную воду собирают тряпками
Ремонтировать «Позняки» начнут после схода снега
На станции метро "Позняки" второй день продолжается потоп на ее боковой части. Вода тут льется прямо с потолка на головы пассажиров, которые выбирают для прохода второй этаж. Сотрудники подземки выставили тут несколько ограничителей, а на полу постелили тряпки.
"Нужно было направить три миллиона гривен не на рисунки на станции "Осокорки", а на ремонт соседних "Позняков". Теперь мы должны нюхать все эти грязные тряпки", – возмущается киевлянка Светлана Ярмолюк.
В метрополитене говорят, что подтекание на станции происходит из-за того, что во время ремонта проспекта Бажана была повреждена гидроизоляция над "Позняками".
"Теперь, когда тает снег, вода просачивается и капает с потолка. У нас запланирован ремонт участка над станцией. Рабочие закачают в это место специальный раствор, который сделает протекание невозможным. Эти работы проведем после того, как нормализуется погода и растает снег", – рассказали нам в метрополитене.
Напомним, ранее мы писали, что мучения киевлян возле станции метро "Героев Днепра" скоро закончатся. Там почти построили новый ТРЦ. Над станцией метро будут торговать украинскими блюдами и золотом.
Кроме того, недавно мы писали, что возле метро "Дарница" в Киеве сгорели МАФы. В огне сгорели металлические конструкции нескольких ларьков и хранившийся товар.
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