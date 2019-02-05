В Киеве "подмочило" станцию метро: грязную воду собирают тряпками

Ремонтировать «Позняки» начнут после схода снега

Фото: Александр Марущак

В Киеве "подмочило" станцию метро: грязную воду собирают тряпками Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/938/080/5c5938080ea2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/938/080/5c5938080ea2a.jpg 2019-02-05T09:17:00+02:00 Транспорт Ремонтировать «Позняки» начнут после схода снега

На станции метро "Позняки" второй день продолжается потоп на ее боковой части. Вода тут льется прямо с потолка на головы пассажиров, которые выбирают для прохода второй этаж. Сотрудники подземки выставили тут несколько ограничителей, а на полу постелили тряпки.

"Нужно было направить три миллиона гривен не на рисунки на станции "Осокорки", а на ремонт соседних "Позняков". Теперь мы должны нюхать все эти грязные тряпки", – возмущается киевлянка Светлана Ярмолюк.

В метрополитене говорят, что подтекание на станции происходит из-за того, что во время ремонта проспекта Бажана была повреждена гидроизоляция над "Позняками".

"Теперь, когда тает снег, вода просачивается и капает с потолка. У нас запланирован ремонт участка над станцией. Рабочие закачают в это место специальный раствор, который сделает протекание невозможным. Эти работы проведем после того, как нормализуется погода и растает снег", – рассказали нам в метрополитене.

Напомним, ранее мы писали, что мучения киевлян возле станции метро "Героев Днепра" скоро закончатся. Там почти построили новый ТРЦ. Над станцией метро будут торговать украинскими блюдами и золотом.

Кроме того, недавно мы писали, что возле метро "Дарница" в Киеве сгорели МАФы. В огне сгорели металлические конструкции нескольких ларьков и хранившийся товар.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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