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Возле метро "Сырец" потоп, вода бьет фонтаном: стала известна причина

24 февраля, 11:28

Александр Марущак

Дорожники уже приступили к ликвидации проблемы

Утром, 24 февраля, возле станции метро "Сырец" произошел потоп из-за дождя со снегом, которые накрыли город с самого утра. Потоки воды залили проезжую часть под мостом и автомобили двигались по трассе, как катера по реке.

Как пояснили сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, факт подтопления действительно есть.

Видео: Киев Оперативный

"Там возник небольшой фонтан из воды. На место – мост, возле станции метро "Сырец", – уже выехала бригада "Киевавтодора". По предварительной информации, забилась ливневая канализация и вода на поверхность выбивалась фонтаном. Дорожные бригады должны исправить ситуацию – прочистить ливневки", – рассказал нам Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

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Фото: Киевавтодор

Напомним, сотрудники Киевской службы спасения снова выезжали на откачку озера, которое регулярно образовывается под мостом, в районе автостанции "Выдубичи". За последнюю неделю января спасатели дважды (!) выезжали сюда на откачку. В данной ситуации в заложниках остается город и автостанция, а отремонтировать дренажную систему и ввести ее в эксплуатацию железнодорожники не спешат.

Ранее на улице Антоновича в столице прорвало магистральный трубопровод с горячей водой. Кипяток хлынул на проезжую часть, а также затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. В результате аварии несколько человек получили ожоги. Причиной ЧП коммунальщики назвали изношенность сетей.

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Киев КГГА киевавтодор затопили ливневки

Источник: Сегодня

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