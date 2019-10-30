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Станцию метро "Золотые ворота" начали закрывать на вход: киевляне возмущены

30 октября, 09:49

Александр Марущак

В утренний час пик спуститься в метро на этой станции будет невозможно

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Со среды, 30 октября станция метро "Золотые ворота" работает в необычном режиме. С сегодняшнего утра ее будут закрывать на вход с 8:10 до 9:20. Корреспондент "Сегодня" посмотрел на реакцию пассажиров, которые не смогли утром попасть в подземку.

Как поясняют в Киевском метрополитене, такие новшества введены из-за необходимости ремонта шести эскалаторов на станции "Золотые ворота". Их ремонт продлится до февраля 2021 года.

"Это просто издевательство над людьми. Буквально вчера метрополитен сообщил эту новость. А не слишком ли быстро? Можно же было предупредить за месяц, две недели, неделю... Чтобы люди привыкли и знали – станцию будут закрывать. Но нет, взяли и закрыли. И им плевать на все наши неудобства!",- возмущается киевлян Олег Стадник.

Видео: Сегодня

Пассажиры негодуют, что о ремонте эскалаторов и временном закрытии станции не извещают на других станциях на зеленой ветке метро.

"Мне совершенно не понятно, зачем закрывать центральную станцию метро именно в час пик, когда тысячи людей спешат на работу?! Неужели нельзя ремонтировать эти эскалаторы ночью? И почему бы не предупреждать об изменениях по громкой связи на других станциях на зеленой ветке?" – в недоумении говорит киевлянка Ирина Войтенко.

Когда корреспондент "Сегодня" приехал на станцию, вход уже был закрыт. На подъем работали два эскалатора. Третий – закрыт на ремонт. Также и на верхнем эскалаторе – два работали на подъем, один – закрыт.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В подземке объяснят, что такое решение принято для того, чтобы вывести на поверхность пассажиров, которые приезжают на Золотые ворота. Люди подходили к станции и были вынуждены ждать открытия. Многие думали, что метро в очередной раз "заминировали". Некоторые пассажиры звонили на работу, предупреждая, что опоздают. Возле самой станции людей уже предупреждают по громкой связи, и советуют пользоваться станциями "Крещатик" и "Театральная".

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метро эскалатор золотые ворота

Источник: Сегодня

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