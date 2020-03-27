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Строительство метро на Виноградарь: как выглядит механизм для копания тоннелей (фото)

27 марта, 23:52

Мила Князьская-Ханова

Щит вскоре стартует от будущей станции «Мостицкая»

В Киеве начался новый этап строительства метро на Виноградарь. Так, на стройплощадке, которая расположена будущая станция "Мостицкая", начаты работы по монтажу туннеля-проходческого комплекса, сообщает "Киевметрострой".

"Напомним, что согласно проекту проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км возле станции "Сырец". Сейчас готовится проходка так называемого правого туннеля (с Виноградаря в центр). После завершения его строительства проходческий комплекс будет снова смонтирован на станции "Мостицкая" для проходки левого тоннеля", – говорится в сообщении предприятия.

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Напомним,

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщения в СМИ о том, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена (метро на Виноградарь), которые планировалось завершить до конца 2021 года, откладываются на год. По словам столичного головы, работы по строительству метро идут по графику и новые станции откроются вовремя.

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Источник: Сегодня

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