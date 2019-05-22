Строительство Подольско-Воскресенского моста: когда октроют автопереправу

Основные работы сейчас ведутся на Рыбальском полуострове, Трухановом острове и в урочище Горбачиха

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Вокруг одного из самых известных долгостроев Киева — Подольско-Воскресенского моста, который строится с 2003 года, — заметно активизировались строители. "Сегодня" узнали, что там происходит и когда власти планируют открыть автопереправу на Троещину.

СТРОЙКА И ПРОБЛЕМЫ. Основные работы сейчас ведутся на Рыбальском полуострове, Трухановом острове и в урочище Горбачиха (длина автомобильной части моста со съездами — 10,2 км). Если со стороны Рыбальского еще только строят эстакаду к будущей переправе, то на Трухановом острове уже укладывают дорожное полотно, а в урочище "Горбачиха" монтируют оградительные перила на мосту.

"На некоторых участках уже прокладывают коммуникации, готовят опоры для освещения, а к концу года демонтируем все подпорные конструкции, которые стояли здесь с 2006 года", — рассказали "Сегодня" в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

До зимы на мосту смонтируют вантовые тросы, которые будут держать арки 355-метрового пролета над Днепром.

Строители как раз занимаются сваркой стыков центральной арки моста. А вот строительство эстакады на Русановских садах идет медленными темпами из-за нерешенного вопроса о переносе дачных участков в Быковню и на Троещину. К слову, два года назад власти провели тендер на 55 млн грн на перенос нескольких домов с Русановских садов на улицу Радистов в Деснянском районе, но на это не нашлось финансирования.

Начались активные работы и на подъездных путях к переходу со стороны улиц Набережно-Крещатицкая и Верхний Вал. Сейчас там уже перекладывают инженерные сети — электричество, водопровод. Правда, когда соединят Подол с мостом, пока неясно. Ведь эстакада к мостовому переходу еще не достроена, а вантовый Рыбальский мост, который закрыли для демонтажа, еще не начали разбирать.

ОБЕЩАНИЯ И ДЕНЬГИ. Впрочем, автомобильное движение по Подольскому мосту чиновники планируют запустить уже через год.

"Движение для авто откроем осенью 2020 года — темпы строительства позволяют", — заявляют в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Общая стоимость строительства пока неизвестна, ведь стройка идет по старой смете в 10 млрд грн, а в этом году на работы выделили 630 млн.

Ранее мы писали, что в Киеве Рыбальский мост, который уже несколько лет был закрыт для автомобилей, полностью перекрыли и для пешеходов: в конце апреля здесь появился забор и табличка, которая информирует о грядущих строительных работах. Также на мосту появилась охрана, которая не пропускает на его территорию людей. Забор также перекрыл часть тротуара на Набережно-Крещатицкой улице, которая проходит по стороне, где находится выход на Рыбальский мост. Старый мост разрешили демонтировать еще в 2013 году и на его месте возвести часть развязки нового Подольского моста. Однако тогда работы не начались из-за приостановки строительства основного мостового перехода.

Также мы писали, что в столице разобрали Шулявский путепровод.

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