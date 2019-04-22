Прощаемся с Шулявским мостом: необычные истории, которые пережил "уставший" путепровод

Под мостом пять раз горел легендарный "секонд", а горожане "лечили" дорогу подорожником и магией

Фото: Григорий Салай

В ближайшие дни от "уставшего" Шулявского моста ничего не останется: с него сняли почти все плиты, которые вскоре вывезут, а в последние дни апреля демонтируют и пару оставшихся опор. Путепровод, который существовал с 1964 года, в последние 20 лет своей "жизни" стал частью городской культуры. Под мостом бурлили интернациональные разборки между торговцами на крупнейшем рынке секонд-хенда, где можно было найти все, а на его строениях творили городские художники и веселились шутники. "Сегодня" вспоминает самые яркие истории, которые оставляет нам на память легендарный Шулявский путепровод.

Эра секонд-хендов: интернациональная барахолка горела пять раз

В средине 90-х под Шулявским мостом обосновались торговцы недорогой одежды из Европы и поддельных китайских кроссовок. Лотки с "абибасами" и "рябоками" начиналась возле подземного перехода под мостом и тянулись аллеей почти под всем мостом, торговцы – выходцы из Африки, – назойливо предлагали свой товар прохожим. Чуть дальше располагались продавцы из Азии, на столах у которых, в горах одежды, можно было отыскать настоящие раритеты – винтажные платья и пиджаки. Некоторым покупателям даже удавалось находить новые брендовые вещи с бирками. Интернациональное соседство далеко не всегда было мирным: на рынке то и дело происходили конфликты. Говорят, именно из-за разборок здесь происходили пожары, из-за которых страдал мост.

За всю историю на рынке произошло пять пожаров, крупнейший из них – в апреле 2007 года. Тогда Шулявку затянуло едким дымом, из-за которого даже закрывали станцию метро.

После него заговорили о риске обрушения путепровода, и под мостом появились металлические трубы-подпорки. В 2011-м столичная прокуратура окончательно изгнала торговцев из-под моста. На тот момент там работали около 50 точек, на которых трудились почти 300 человек. "Во-первых, сам мост находится в аварийном состоянии, там было несколько пожаров. Рынок в этом месте может привести к трагедии. Во-вторых, у администрации рынка закончился договор аренды с районом", – рассказали тогда в прокуратуре.

Торговцы возмущались и грозили протестами, но в итоге переехали на Лесную, Академгородок и в здания возле Шулявского моста. Однако ремонта путепровод так и не дождался.

Уличные картины: рисовали легально и не очень

Бетонная стена съезда с Шулявского моста в 2000-х превратилась в своеобразную уличную галерею. Ее облюбовали городские граффитчики, разрисовав серую поверхность почти полностью. Большинство рисунков были нелегальными, но некоторые из муралов были созданы после согласования с городскими властями. В частности, две такие картины появились в 2009 году: летом дуэт Interesni Kazki нарисовали Equilibrium, а осенью по соседству появился Кубик Рубика.

Фото: Ю.Кузнецов, "Сегодня"

Правда, позже неизвестные любители рисовать на стенах "спрятали" их под следами своего творчества.

В 2014 году на другой стороне моста появились патриотические "смайлики", а его верхнюю часть покрасили в цвета украинского флага – как и многие киевские путепроводы в то время.

Фото: Г.Салай, "Сегодня"

Весной 2016-го активисты решили украсить опоры и стены под мостом. В Facebook команда "Дивовижні" объявила конкурс, на котором киевляне выбрали дизайн рисунка. В средине мая всех желающих пригласили поучаствовать в раскраске моста.

Фото: "Дивовижні"

В итоге, под путепроводом появилась разноцветная мозаика, которая продержалась до последних его дней.

Фото: "Сегодня"

Жизнь после "усталости": мост "лечили" подорожником и магией

После частичного обрушения в конце февраля 2017 года движение по мосту временно закрыли. Киевляне забеспокоились и решили его "полечить". Так, на следующий день после ЧП на путепроводе заметили парня в костюме Гарри Поттера. "Волшебник" читал "заклинания", уверяя, что мост может спасти только магия.

Позже на мостик взобрался человек в костюме игрушечного рождественского оленя. Он чинил путепровод с помощью красного скотча и приклеил на остатки обвалившегося отбойника зеленую "заплатку".

Фото из архива "Сегодня"

В марте неизвестные повесили на путепроводе плакат с надписью "Мостик, не болей" и нарисованными листьями подорожника.

Фото: А.Бойко, "Сегодня"

А в октябре 2018-го "уставший" мост украсила сама природа: на обочине расцвели подсолнухи. Такое "украшение" явно обошлось дешевле, чем памятные знаки, которые на въезде в Киев устанавливают власти города – шутили киевляне в соцсетях.

Фото: А.Марущак, "Сегодня"

Правда, спустя пару дней после того, как фотографии "клумбы" появились в СМИ, коммунальщики срезали цветы.

Ранее мы сообщали, что работы по сносу Шулявского моста планируют полностью закончить уже на этой неделе. Железобетонные конструкции снимают с помощью мобильных платформ, которые рабочие прозвали "мегадомкратом" или "Оптимусом Праймом", как героя "Трансформеров". При этом со стороны улицы Довженко огромная буронабивная машина уже задействована в работах по постройке нового путепровода. Также с прошлой субботы действовали частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе моста: из восьми полос работало четыре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Прощаемся с Шулявским мостом: необычные истории, которые пережил "уставший" путепровод". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"