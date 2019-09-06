Строительство Шулявского моста в Киеве: сдадут ли путепровод к концу года

По данным Александра Здольника, все работы по возведению нового путепровода на Шулявке идут согласно намеченному графику

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киевляне обратили внимание на темпы строительства Шулявского путепровода, обеспокоившись вопросом, сдадут ли вовремя мост.

"До конца года должны достроить путепровод на Шулявке. Но со стороны кажется, что работы замедлились. Стало меньше рабочих. Успеют ли сдать мост к концу года?" — спрашивает киевлянин Василий Харчук.

Как рассказал "Сегодня" главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник, все работы по возведению нового путепровода на Шулявке идут согласно намеченному графику.

"Меньшее количество рабочих связано с их переходом к другим видам строительных работ. Сейчас строители занимаются перекладкой сложных инженерных коммуникаций, которые проложены под местом строительства. Их очень много. Также специалисты выполнили работы по антикоррозионной обработке будущего прогона, который установят над проспектом Победы уже в этом месяце. На днях ожидаем приезда иностранных специалистов, которые будут заниматься перемещением и установкой прогона. Отмечу, что после установки конструкций никаких временных ограничений движения транспорта на проспекте больше не будет. А уже в конце года движение по шестиполосной переправе будет открыто", – уточнил Здольник.

Наплмним, что работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода в столице продолжаются уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что тротуары на проспекте Победы стали небезопасными для пешеходов. В районе Дворца культуры завода "Большевик" (проспект Победы, 38) мы заметили огромную дыру на тротуаре, через несколько метров еще одну, но прикрытую пластиковым дорожным ограждением. Чуть дальше – еще одна дыра в асфальте. Тут провал образовался вокруг канализационного люка, который вскоре явно провалится. Дыра в тротуаре ничем не ограждена, и в ночное время тут можно запросто сломать ногу или упасть и покалечиться.

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