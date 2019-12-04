Тайны Киевского метрополитена: репортаж со станции-призрака "Львовская брама"

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

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Проезжая по зеленой ветке Киевского метрополитена, на участке между "Лукьяновской" и "Золотыми воротами" пассажиры часто видят огни в тоннеле и очертания самой таинственной станции метро "Львовская брама", которую городские власти все никак не могут достроить и ввести в эксплуатацию. Сайт "Сегодня" побывал на недостроенной станции, чтобы разведать, чем и как она живет сейчас.

Напомним, строительство "Львовской брамы" начали в середине 1991 года, но работы были заморожены в 1996 году из-за отсутствия комплексного решения реконструкции Львовской площади, на которую запланирован выход со станции. Отметим, что журналисты "Сегодня" были первыми, кто посетил эту станцию еще в октябре 2001 года. В те времена построить выходы и запустить станцию городские чиновники обещали в 2004 году. После этого было несчетное количество обещаний, но все они так и не воплотились в реальность.

Попасть на станцию-призрак можно на поезде метро. Пройдя все документальные формальности, встречаемся с представителями метрополитена на станции "Лукьяновская" и заходим в вагон возле кабины машиниста.

Видео: Сегодня

Несколько минут в пути – и поезд останавливается на станции-призраке, по громкой связи передают: "Техническая остановка!" Пассажиры с интересом смотрят в окна. А для нас машинист открывает двери в свою кабину. Через нее мы ступаем на перрон недостроенной станции.

"Если открыть все двери, то другие пассажиры могут выбежать на перрон. Кому нужны проблемы? Поэтому на станцию можно попасть только так, через кабину машиниста и группой не больше пяти человек, чтобы не задерживать поезд. Такой путь проделывают все сотрудники разных служб метрополитена, которые приезжают сюда", – поясняет нам провожатый.

На перроне полутьма. Вдоль него тускло горят фонари. Нас просят смотреть под ноги. Проходим по бетонному перрону, сворачиваем направо, между арками уже открыты небольшие двери, и нас встречают сотрудники станции.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Кстати, мобильная связь тут хоть и плохо, но ловит, можно даже позвонить.

"Несмотря на то что станция недостроенная, тут есть много разных коммуникаций. Поэтому здесь постоянно находится дежурный. Всего тут работают четыре человека. На станции нет пассажиров, но здесь есть действующее оборудование, и его нужно обслуживать. На станцию приезжают представители разных служб метрополитена – и днем, и ночью. Дежурный по станции производит допуск представителей разных служб к коммуникациям, а также следит за ходом выполнения работ", – рассказывает сайту "Сегодня" Леся Снигур, начальник станции "Львовская брама".

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Леся Ивановна работает начальником станции уже 11 лет. Она же – начальник станции метро "Лукьяновская".

"Работу начинаю с "Лукьяновской", а потом занимаюсь "Львовской брамой". Эта станция оборудована охранной и пожарной сигнализацией, также есть электрическое хозяйство и другое оборудование. Наши сотрудники следят за состоянием колеи и тоннельных конструкций. Вообще тут не страшно. Для тех, кто давно работает. Дежурные трудятся по сменному графику – 12 часов. Страшно и скучно здесь не бывает", – добавляет начальник станции.

Выходы между арками на перроне наглухо заколочены и подключены к сигнализации. Выйти и зайти можно только через одни двери.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Воздух влажный, спертый. Спустя полчаса пребывания на станции ощущается недостаток кислорода. Дышать легче становится после того, как проезжают поезда и разгоняют по тоннелям воздух. Составы тут курсируют по двум тоннелям каждые 3-4 минуты.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Замечаем в зале станции лужи на полу и периодически уклоняемся от капель воды с потолка.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

На нем заметны металлические "заплатки", которые останавливают течь.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Сейчас станция-призрак напоминает пещеру. Более того, тут появились сталагмиты – натечные минеральные образования, растущие в виде конусов и столбов прямо на бетонном полу и под ребристыми стенами станции.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

В главном зале мы насчитали их несколько штук. Некоторые достигают в высоту 16-20 сантиметров.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

"Их тут много. Видите белые точки на полу? Это уже срубленные отростки. С ними борются сотрудники нашей службы. Они приезжают раза три-четыре в месяц и сбивают сталагмиты молотками, а также вывозят их со станции на мотовозе. Если этого не делать, тут уже невозможно было бы пройти – лес бы вырос! Это солевые образования. На недостроенной станции подходящие условия для их роста. А это очень опасно, за такую "сосульку" можно зацепиться, упасть и покалечиться", – рассказывает нам сотрудница станции.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Кстати, станцию "Львовская брама" ни разу не снимали для клипов и художественных фильмов. Но один раз здесь проходил показ мод. Необычное мероприятие прошло в марте 2013 года. Для этого было установлено дополнительное освещение на своде главного зала, а также оборудованы места для гостей и моделей.

"Тогда на станции собралось до 800 человек. Играла музыка, дефилировали модели в красивых платьях. Всех участников мероприятия строго по списку возили поездами от станции "Золотые ворота", где началось мероприятие. А после его завершения гостей так же вывозили. Все это проводилось по разрешению руководства метрополитена. Больше так много посетителей на станции никогда не было", – рассказывает Леся Снигур.

В темных боковых частях станции замечаем провалы и недостроенные конструкции, которые чем-то напоминают бомбоубежище. Находиться тут немного жутковато, особенно когда слышен скрежет металла. Сотрудники станции уверяют, что в недостроенном помещении никогда не замечали каких-то аномальных явлений.

"Все, кто попадают на станцию "Львовская брама", спрашивают про метровых крыс, которые якобы живут в тоннелях метрополитена, а еще о привидениях и мутантах. Видимо, антураж недостроенных конструкций и свисающей арматуры этому способствует. Ну, нет тут привидений! Да, поначалу немного жутковато. Особенно если кто-то внезапно заскрипит дверями или что-то громко скажет – акустика тут потрясающая. Но заверяю вас: ничего аномального тут нет", – добавляет начальник станции.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

"Это все легенды про привидения и метровых крыс. Я уже 18 лет работаю на этой станции и ни разу ничего подобного не видела. Жаль, конечно, что за все эти годы ее так и не достроили. Но станцию метро "Печерская" тоже долго не открывали, а потом все же доделали и открыли. Надеюсь, что и открытия "Львовской брамы" я дождусь", – добавляет дежурная по станции Валентина Галицкая.

Кстати, длина станционного зала – 100 метров. Прогуливаясь по бетону, замечаем старую вагонетку и металлические конструкции, которые так и не вывезли отсюда строители. Возможно, надеялись на скорое возобновление работ. Станция размещена под Львовской площадью, только расстояние от нее до поверхности – более 80 метров.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Нам показывают место, где должны быть построены выходы из "Львовской брамы" и установлены двойные эскалаторы, как на "Золотых воротах". Сейчас там тупик. Под платформой остались недостроенными станционные помещения, а в одном месте зияет большой провал.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

На станции есть небольшое помещение, в котором находится сотрудник во время дежурства. Комната еще в 2001 году была оборудована туалетом, умывальником и телефонной связью. По инструкции, дежурный не может читать, пользоваться мобильным телефоном или вязать. Это запрещено.

"Дежурный обязан изучать документацию и следить за выполнением работ разными службами. В случае необходимости он должен по телефонной связи сообщить важную информацию. А если сработает охранная сигнализация, то наряд полиции прибудет на станцию в течение 10-15 минут – на поезде с "Лукьяновки". Благо еще ни разу на станцию никто самовольно не пробирался", – рассказывает нам начальник станции.

Как пояснили "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена, пока на 2020 год "Львовская брама" не внесена в программу социально-экономического развития города. А это означает, что будущее станции неопределенно.

"Пока неизвестно, что будет со станцией. Открыть ее могут лишь после полной реконструкции Львовской площади. Тогда и должно быть определено, где именно будут построены выходы со станции. Пока же город даже не объявлял о планах реконструкции Львовской площади", – пояснила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Кроме станции "Львовская брама", в столичной подземке есть еще две станции-призрака на зеленой ветке. Это "Теличка", расположенная между станцией "Выдубичи" и Южным мостом, и "Герцена" – между "Лукьяновкой" и "Дорогожичами".

"На станции "Теличка" есть всего лишь две платформы по бокам, а посредине проходят поезда. Выходы с нее не построены. Планов по строительству станции у города пока нет", – поясняют в подземке.

Стоит отметить, что несколько лет назад городские власти заявляли о планах выноса промышленной зоны в районе "Телички" за черту города и застройке этой территории жилыми домами и офисами. Тогда рассматривалась возможность открытия здесь станции метро "Теличка". Увы, теперь об этом не вспоминают.

"Станция "Герцена" – это больше техническая остановка для поездов. Там есть мостик вдоль тоннеля для прохода машинистов поездов. Туда можно приехать, но, кроме мостика и проезжающих поездов, вы ничего не увидите. Строительство этой станции – это очень далекая перспектива", – добавляют в метрополитене.

Уезжали мы со станции "Львовская брама" так же, как и приехали, – через двери кабины машиниста зашли в первый вагон. И своим появлением очень удивили пассажиров. Для успокоения их нервов пришлось бросить фразу: "Мы из будущего!". А уже на "Лукьяновской" мы вышли на перрон вместе со всеми пассажирами.

Ранее мы писали о том, как моют и убирают поезда в столичном метрополитене. Узнавали, чем и как моют станции столичной подземки, а поручни эскалаторов пропитывают тальком. Также мы подсмотрели, зачем в депо метрополитена машинисты устраивают "аварийные игры".

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