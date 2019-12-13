Транспорт Киева: оплату за проезд по банковскими картами опять отложили

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Реклама

Киевляне до сих пор не могут рассчитаться за проезд в городском наземном транспорте банковскими картами. Напомним, ранее городские чиновники обещали, что это станет реальностью в конце ноября.

"Банковской картой до сих пор невозможно рассчитаться за проезд в троллейбусе, трамвае и фуникулере. Мало того, что чиновники перенесли старт запуска е-билета на апрель следующего года, так еще и приврали, пообещав запустить в конце ноября возможность расплатиться за проезд банковской картой. Может пора уже сначала что-то сделать, а уже потом обещать?" – возмущается киевлянин Сергей Сташук.

В КГГА уверяют, что возможность расплатиться за проезд в наземном транспорте банковской картой у киевлян появится, скорее всего, в декабре.

"Пока точную дату мы назвать не можем. Заминка связана с тем, что происходит согласование технических моментов с банками-партнерами. Сама система отработана и протестирована. Мы готовы ее запустить. Сейчас согласовываются договорные моменты с банками. Надеемся, система заработает в конце декабря", – пояснили сайту "Сегодня" в департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Отметим, что "Сегодня" ранее протестировали автоматы по продаже е-билетов. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты – 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

Также ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама