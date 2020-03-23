Транспорт на спецпропусках в Киеве: что происходит с ценами на такси

В Киеве в связи с ужесточением карантина на транспорте, который с 23 марта уже не возит жителей столицы без специальных пропусков, ряд службы такси утром взвинтили цены на свои услуги.

Так, чтобы добраться с левого на правый берег, в частности, с Позняков на Крещатик, за поездку на такси Uklon сервис предлагает минимум 117 гривен. На прошлой неделе стоимость была 118 гривен.

Такая же поездка на Uber будет стоить в районе 117-148 гривен, хотя на прошлой неделе цена была 99-125 гривен.

Реклама

На других онлайн-сервисах также можно найти поездку по этому маршруту как за 104 гривен, так и за 144 грн.

В тренде Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности

Ранее новости "Сегодня" подробно писали о том, какая ситуация в городе на общественном транспорте и как добираются люди на работу утром 23 марта.

Подробнее о новых правилах перевозок в Киеве смотрите в сюжете:

Напомним, что в Киеве на данный момент инфицированы коронавирусом 29 человек, в Киевской области – пять.

Также читайте в материале "Сегодня" о ситуации в супермаркетах из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама