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Тянучки на два года: в Киеве на капремонт закрывают еще один аварийный мост

19 июня, 09:59

Капремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса начнется уже с 22 июня

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С субботы, 22 июня, в Киеве стартует капремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"). Тут до конца года полностью перекроют движение на половине моста, ведущей в сторону центра города.

В "Киевавтодоре" признали путепровод аварийным. На втором этапе (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Будут ли закрывать движение скоростных трамваев, официально в "Киевпастрансе" не комментируют, но судя по описанию работ, где значится ремонт трамвайных путей, закрытия не избежать. Но когда это произойдет, тоже пока не сообщают.

Напомним, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег транспорт, Киев, пробки

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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