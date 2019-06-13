В Киеве на Шулявке начали собирать первый пролет моста из металла

На строительстве путепровода используют металлические пролеты вместо бетонных

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На строительстве нового Шулявского путепровода в Киеве активизировались работы — на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

"На строительстве путепровода мы используем металлические пролеты вместо бетонных. Они долговечные и намного надежнее", — рассказали "Сегодня" представители генподрядчика.





Всего же на стройке сейчас задействовано более сотни рабочих. Строители уже залили бетоном фундаменты будущей переправы и приступили к монтажу его опор.

Напомним, движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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