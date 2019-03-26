Угроза техногенной катастрофы: в КГГА объяснили снос моста на Осокорках

Под мостом расположены два коллектора, при повреждении которых правый берег Киева остался бы без канализации

Фото: Дмитрий Вакулка.

Угроза техногенной катастрофы: в КГГА объяснили снос моста на Осокорках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a11/374/5c9a11374036e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a11/374/5c9a11374036e.jpg 2019-03-26T13:51:00+02:00 Транспорт Под мостом расположены два коллектора, при повреждении которых правый берег Киева остался бы без канализации

В Киеве 25 марта начался демонтаж путепровода на пересечении проспекта Петра Григоренко и улицы Коллекторной на Осокорках, так как он был построен незаконно и угрожал разрушению нескольких канализационных коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как следует из сообщения, подъездная дорога с устройством эстакады со свайным фундаментом, которая находится неподалеку от строительства жилых домов, грозила возникновению ЧС техногенного характера из-за угрозы разрушения коллекторов.

Фото: Дмитрий Вакулка

В КГГА уточнили, что под путепроводом расположен напорный канализационный коллектор диаметром 1,6 м и самотечный канализационный коллектор. Они транспортируют сточные воды с правого берега Киева и Киевской области. Их техническое состояние обследуют соответствующие службы.

Фото: Дмитрий Вакулка

В "Киевводоканале" также сообщили, что путепровод эксплуатировался для перевозки стройматериалов и других грузов с избыточным весом крупногабаритным транспортом.

"Расположение дороги и транспортировки по ней грузов грозило нарушением технического состояния коллекторов. Повреждение коллекторов могло повлечь не только прекращение канализации всей правобережной части города Киева, но и угрожало жизни и здоровью людей", – говорится в сообщении.

По имеющейся проектной документации, на основании которой выдавались разрешения на выполнение строительных работ на объекте, строительство мостового путепровода не было предусмотрено.

Напомним, десять дней назад было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Также ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.

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