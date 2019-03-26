Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Угроза техногенной катастрофы: в КГГА объяснили снос моста на Осокорках

Сегодня, 13:51

Под мостом расположены два коллектора, при повреждении которых правый берег Киева остался бы без канализации

Фото: Дмитрий Вакулка
Фото: Дмитрий Вакулка.
Угроза техногенной катастрофы: в КГГА объяснили снос моста на Осокорках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a11/374/5c9a11374036e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a11/374/5c9a11374036e.jpg Транспорт Под мостом расположены два коллектора, при повреждении которых правый берег Киева остался бы без канализации

В Киеве 25 марта начался демонтаж путепровода на пересечении проспекта Петра Григоренко и улицы Коллекторной на Осокорках, так как он был построен незаконно и угрожал разрушению нескольких канализационных коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. 

Как следует из сообщения, подъездная дорога с устройством эстакады со свайным фундаментом, которая находится неподалеку от строительства жилых домов, грозила возникновению ЧС техногенного характера из-за угрозы разрушения коллекторов.

Фото: Дмитрий Вакулка

В КГГА уточнили, что под путепроводом расположен напорный канализационный коллектор диаметром 1,6 м и самотечный канализационный коллектор. Они транспортируют сточные воды с правого берега Киева и Киевской области. Их техническое состояние обследуют соответствующие службы.

Фото: Дмитрий Вакулка

В "Киевводоканале" также сообщили, что путепровод эксплуатировался для перевозки стройматериалов и других грузов с избыточным весом крупногабаритным транспортом. 

"Расположение дороги и транспортировки по ней грузов грозило нарушением технического состояния коллекторов. Повреждение коллекторов могло повлечь не только прекращение канализации всей правобережной части города Киева, но и угрожало жизни и здоровью людей", – говорится в сообщении.

По имеющейся проектной документации, на основании которой выдавались разрешения на выполнение строительных работ на объекте, строительство мостового путепровода не было предусмотрено. 

Напомним, десять дней назад было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Также ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, мост, осокорки, путепровод

Вы сейчас просматриваете новость " Угроза техногенной катастрофы: в КГГА объяснили снос моста на Осокорках". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лоукостер открывает новый рейс из Украины в Германию

Сегодня, 13:13

Самолеты по новому маршруту будут летать дважды в неделю

Киевлян предупредили об уличных ворах: орудуют средь бела дня

Сегодня, 12:32

Если вы схватили вора за руку, то следует привлечь внимание как можно большего количества людей

Незаконная парковка: где в центре Киева установили ограничители заезда

Сегодня, 11:59

Заградительные столбики появились на площадях Льва Толстого, Победы и Бессарабской

Избиение курсанта академии МВД в Киеве: появилось решение суда

Сегодня, 11:30

Одного из злоумышленников приговорили к полутора годам тюрьмы, второй получил три месяца ареста

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу
Загрузка...

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Сегодня, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной