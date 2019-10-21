В Украине зафиксирован повышенный уровень угарного газа

Экологи предупредили, что смог без запаха и вкуса - чрезвычайно вреден

В воздухе Украины зафиксирован повышенный уровень угарного газа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Windy.

На онлайн-карте видно темные пятна – это участки, где концентрация СО в атмосфере слишком велика. В частности, на востоке и в центре Украины. Немного легче дышится во Львове.

Ученые напомнили, что угарный газ без вкуса и запаха – чрезвычайно токсичен и опасен для человека. Среди причин большой концентрации СО в воздухе может быть сжигание палой листвы и пожары на торфяниках.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что с самого утра 21 октября Киев накрыло густым смогом. Жители столицы публиковали в социальных сетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

Эта погодная аномалия в Киеве была не первой за последнее время. Так, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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