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В автобусе установили первый сенсорный дезинфектор для рук: как он выглядит (фото)

8 мая, 18:29

Александр Марущак

"Шайтан-прибор" прикрепили к поручням

В одном из автобусов Киева пассажиры заметили сенсорный дезинфектор для рук. Конструкция желто-синего цвета прикреплена на поручнях автобуса.

На дезинфекторе, который уже успели прозвать "шайтан-прибор", нарисованы эмблема "Киевпастранса" и инструкция для пользования. В виде рисунков пассажирам поясняют: "Поднести ладони" "Хорошо растереть", "Готово!".

Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастрнас", такой аппарат – пока только один, и это экспериментальный образец.

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"Сенсорный дезинфектор появился только сегодня в одном автобусе автопарка №6. Пока он один такой в наземном транспорте. Сейчас проходит его тестовая эксплуатация. Обкатка будет длиться несколько дней. Специалисты оценят насколько он эффективен. На следующей недели мы сможем точно сказать будем ли мы использовать эти дезинфекторы. Если тестирование пройдет успешно, то будет принято решение по количеству и установке таких аппаратов в наземном транспорте столицы", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

Кто сконструировал прибор, какой в нем будут использовать антисептик и сколько будет стоить сенсорный дезинфектор, пока неизвестно.

Отметим, что в Киеве, несмотря на послабления с 12 мая, наземный общественный транспорт по-прежнему будет работать в ограниченном режиме. По крайней мере – до 22 мая точно. Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках смягчения карантинных мер в Украине работа транспорта будет восстанавливаться поэтапно.

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"Сначала – смягчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугороднему, только потом к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - сказал он.

Вместе с тем, пока нет конкретной даты, когда начнется восстановление пассажирских перевозок.

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тестирование пассажиры киевпастранс антисептик

Источник: Сегодня

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