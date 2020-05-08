Кличко рассказал, когда в Киеве заработает метро

Мэр отметил, что запуск подземки зависит не от города

В Киеве, несмотря на послабления с 12 мая, наземный общественный транспорт по-прежнему будет работать в ограниченном режиме. По крайней мере – до 22 мая точно.

"Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта – троллейбусов и трамваев", – сообщил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

Между тем бизнес, который возобновляет деятельность, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

"Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, метро в Киеве закрылось 17 марта. Наземный транспорт продолжает работу, но воспользоваться им могут только люди со спецпропусками. Их выдают тем, кто отвечает за жизнедеятельность города во время карантина, – медикам, полицейским, коммунальщикам, работникам продуктовых магазинов и сотрудникам оборонного ведомства. По правилам карантина, общественный транспорт перевозит не более 10 пассажиров одновременно.

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Еще с 18 марта, согласно решению Кабмина, в Киеве прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

Кроме столичной подземки, в Украине закрыты метрополитены Харькова и Днепра.

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