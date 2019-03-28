В центре Киева 6-7 апреля запретят движение транспорта из-за полумарафона

Ограничения коснутся Контрактовой площади и прилегающих улиц

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В центре Киева 6-7 апреля запретят движение транспорта из-за полумарафона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca0/ecb/5c9ca0ecb68de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca0/ecb/5c9ca0ecb68de.jpg 2019-03-28T12:25:00+02:00 Транспорт Ограничения коснутся Контрактовой площади и прилегающих улиц

В Киеве 6-7 апреля на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону.

Как сообщает пресс-служба КГГА, 7 апреля с 08:00 до 14:40 мероприятия будут проходить по маршрутам:

на 21 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь;

Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь; на 10 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

На время проведения мероприятий движение по этим улицам будет запрещено.

Кроме того, в связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий, с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах, а именно: улице Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улице Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской), улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).

Об изменениях в работе маршрутов пассажирского транспорта сообщат дополнительно.

Напомним, что с 1 апреля почти на месяц частично ограничат движение на Южном мосту.

Напомним, 12 дней назад было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Отметим, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.

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