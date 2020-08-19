В центре Киева запретили проезд возле Пейзажной аллеи

В Киеве с 19 августа запретили автомобилям заезжать и парковаться в Десятинном переулке – от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы", - говорится в сообщении.
В КГГА уточнили, что в Десятинном переулке будет работать эвакуатор.
Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил распоряжение КМДА, которым на улице Сагайдачного и Контрактовой площади в 2017 году был запрещен проезд транспорта и вводилась пешеходная зона.
В ответ в Киевской горгосадминистрации поясняли, что юристы будут изучать, кто именно подал такой иск и по какой причине. Там отмечали, что решение о пешеходных Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного сделали это место в исторической части города более комфортным.
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