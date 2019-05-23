Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В КГГА объяснили, почему на Осорках машины застревают в ямах на дороге

23 мая, 14:22

В КГГА уточнили, что в появлении ям на дорогах виноват застройщик

Фото: facebook.com/kievtransport
Фото: facebook.com/kievtransport.

В департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации объяснили причины, по которым улицы Елизаветы Чавдар, Урловская, Хвылевого, а также дороги от Чавдар в направлении улицы Коллекторной считаются одними из самых лучших в Киеве. Отметим, что в ямах на улице Чавдар постоянно застревают автобусы.

"Строительство ул. Елизаветы Чавдар предусмотрено планом детальной планировки территории (ДПТ) жилых массивов №№ 2, 3, 4 и 6 микрорайона "Осокорки" и их строительство в соответствии с законодательством должно осуществляться застройщиками жилых массивов. Строительство выполнялось по заказу КП "Позняки-Инвест" в 2011 году. Застройщики сделали нижний слой асфальтобетонного покрытия и после этого работы по непонятной причине были прекращены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что аналогичные ситуации, когда застройщик не выполняет взятые на себя обязательства, не единичны: в таком состоянии ул. Урловская (от ул. Анны Ахматовой до ул. Здолбуновской), ул. Драгоманова (от ул. Анны Ахматовой до ул. Здолбуновской), ул. Николая Хвылевого.

"Сейчас эти дороги недостроенные и на баланс города не переданы. Однако сегодня городская власть прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос и принять в эксплуатацию объекты инженерно-транспортной инфраструктуры чтобы начать комплексный капитальный ремонт указанных улиц", – резюмировали в департаменте, не уточнив сроки.

также мы писали, что не так давно в Киеве КрАЗ, груженый песком, машин застрял в яме на проспекте Правды

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, дороги, ямы

Вы сейчас просматриваете новость " В КГГА объяснили, почему на Осорках машины застревают в ямах на дороге". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кабмине сообщили, сколько километров дорог отремонтировали за три года

Вчера, 14:49

Данные опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян

В Черновцах водители и пассажиры перекрыли центральную улицу города

Вчера, 10:58

Шоферы устроили акцию протеста, требуя ремонта центральной дороги

Скорая помощь и такси отказываются приезжать к киевлянами из-за разрытых дорог

Вчера, 09:09

На Выборгской год назад разрыли яму у подъезда жилого дома, а недавно ее засыпали камнями

В Харьковской области на период жары ограничат движение грузовиков

16 мая, 14:55

В Харьковской ОГА предупредили водителей фур об ограничениях на время жары

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Киев передумал покупать львовские трамваи

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Сегодня, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Сегодня, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии

"Наверное, на свадьбах он выступать уже не будет": отец Максима

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь