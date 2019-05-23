В КГГА объяснили, почему на Осорках машины застревают в ямах на дороге

В КГГА уточнили, что в появлении ям на дорогах виноват застройщик

Фото: facebook.com/kievtransport.

В департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации объяснили причины, по которым улицы Елизаветы Чавдар, Урловская, Хвылевого, а также дороги от Чавдар в направлении улицы Коллекторной считаются одними из самых лучших в Киеве. Отметим, что в ямах на улице Чавдар постоянно застревают автобусы.

"Строительство ул. Елизаветы Чавдар предусмотрено планом детальной планировки территории (ДПТ) жилых массивов №№ 2, 3, 4 и 6 микрорайона "Осокорки" и их строительство в соответствии с законодательством должно осуществляться застройщиками жилых массивов. Строительство выполнялось по заказу КП "Позняки-Инвест" в 2011 году. Застройщики сделали нижний слой асфальтобетонного покрытия и после этого работы по непонятной причине были прекращены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что аналогичные ситуации, когда застройщик не выполняет взятые на себя обязательства, не единичны: в таком состоянии ул. Урловская (от ул. Анны Ахматовой до ул. Здолбуновской), ул. Драгоманова (от ул. Анны Ахматовой до ул. Здолбуновской), ул. Николая Хвылевого.

"Сейчас эти дороги недостроенные и на баланс города не переданы. Однако сегодня городская власть прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос и принять в эксплуатацию объекты инженерно-транспортной инфраструктуры чтобы начать комплексный капитальный ремонт указанных улиц", – резюмировали в департаменте, не уточнив сроки.

также мы писали, что не так давно в Киеве КрАЗ, груженый песком, машин застрял в яме на проспекте Правды.

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

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