Мост можно будет ремонтировать только после получения разрешения Министерства культуры

/ Фото: Сегодня

В "Киевавтодоре" назвали условия реконструкции моста Патона https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 2019-07-30T11:41:00+03:00 Транспорт Мост можно будет ремонтировать только после получения разрешения Министерства культуры

Реконструкция моста Патона в Киеве начнется после получения разрешения Министерства культуры. Об этом сообщил гендиректор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

По его словам, мост был введен в эксплуатацию еще в 1953 году и находится под охраной государства как памятник архитектуры и градостроительства местного значения (охранный номер 530-Кв).

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"Учитывая техническое состояние сооружения, мы инициировали внесение работ по реконструкции моста Патона в Программу экономического и социального развития Киева. Однако до сих пор не можем начать соответствующие работы, ведь законодательство в сфере охраны культурного наследия позволяет проводить только реставрационные работы на объектах, являющихся памятниками архитектуры. Однако реставрация – это покрасить, почистить... А мост нуждается именно масштабной реконструкции. Мы неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальную академию наук Украины с просьбой вывести из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения", - цитирует Густелева пресс-служба КГГА.

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Также он уточнил, что ранее неоднократно проводились совместные заседания с представителями Минкульта, НАНУ и Института электросварки им. Е. О. Патона, однако положительного ответа до сих пор нет.

Напомним, что "Сегодня" специально прогулялась по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1 543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева. С перил практически по всему мосту исчезли металлические шишки, которые размещались поверх перил, и большие части в виде гроздьев винограда, колосьев. А в трех местах с перил сняли металлические панели длинной до двух метров и заменили деревянными брусками, выкрасив под общий цвет перил. Состояние моста удручает, в двух местах есть большие дыры в асфальте, сквозь которые видно воду.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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