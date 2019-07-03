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Как в Киеве рассыпается мост Патона: фото

3 июля, 15:47

В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Столичный мост Патона продолжает разрушаться. Особенно страдают перила моста, украшенные еще с 1953 года (год постройки) металлическими советскими звездами, колосьями и виноградом. "Сегодня" специально прогулялась по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1 543 метра. 

В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева.

Фото: Сегодня

С перил практически по всему мосту исчезли металлические шишки, которые размещались поверх перил, и большие части в виде гроздьев винограда, колосьев. А в трех местах с перил сняли металлические панели длинной до двух метров и заменили деревянными брусками, выкрасив под общий цвет перил. Состояние моста удручает, в двух местах есть большие дыры в асфальте, сквозь которые видно воду.

За разъяснениями "Сегодня" обратилась в КП "Киевавтодормост", которое занимается содержанием столичных мостов. Оказывается, что в ближайшее время никто не планирует ремонтировать мост Патона.

"Вопрос, касающийся сроков выполнения работ по реконструкции моста имени Е.О. Патона через реку Днепр, не решен. Проектно-сметная документации на реконструкцию не разработана", – сообщил "Сегодня" Богдан Кобернюк, и.о. начальника КП "Киевавтодормост", добавив, что предприятие занимается только содержанием моста, а решение о ремонте принимает город.

"Техническое состояние моста Патона на данный момент оценивается как нетрудоспособное  и сооружение работает в ограниченном режиме по грузоподъемности. Основные причины возникновения дефектов на конструкциях моста – это нарушение сроков проведения ремонтных работ, которые были связаны с недостаточным или вообще с отсутствием финансирования в разные годы", – подчеркивает Кобернюк.

В КП "Киевавтодормост" напоминают, что в 2011-2012 годах на мосту Патона были проведены работы по ремонту тротуаров. Тогда заменили старые тротуарные плиты на новые железобетонные, усилили столбы освещения. 

Что же касается рассыпающихся перил, то на предприятии уверяют, что чугунная ограда находится в непригодном состоянии, из-за физического старения.

"Ресурс эксплуатации перил моста Патона составляет 20 лет, что в три раза меньше возраста моста", – добавляют в КП "Киевавтодормост".

Там отмечают, что вопрос с дальнейшей судьбой перильного ограждения моста тоже не решен, ремонтировать его никто не собирается, а останутся ли на мосту Патона советские звезды, должна решить Киеврада в рамках декоммунизации.

Напомним, что в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города. 

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег Киев, мост, мост патона

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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