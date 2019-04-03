В Киеве 6-7 апреля перекроют дороги из-за марафона: куда не будут пускать машины
Движение перекроют на нескольких улицах Подола и на Гаванском мосту
6-7 апреля в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций, сообщает КГГА.
В связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах:
- Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской),
- Контрактовой площади (от улицы Константиновской),
- Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской)
- Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).
7 апреля с 8:00 до 14:40, движение по маршруту марафонцев будет запрещено. Бегуны будут соревноваться на следующих трассах:
Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь;
Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.
Напомним, в столице почти на месяц частично ограничили движение на Южном мосту – с 1 по 29 апреля, в связи с капитальным ремонтом деформационного шва в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Также сейчас полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и проходит его демонтаж. "Сегодня" узнали, как без него чувствуют себя водители и пешеходы.
Отметим, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца.
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