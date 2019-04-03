В Киеве 6-7 апреля перекроют дороги из-за марафона: куда не будут пускать машины

Движение перекроют на нескольких улицах Подола и на Гаванском мосту

В Киеве 6-7 апреля перекроют дороги из-за марафона: куда не будут пускать машины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f1/527/5ca0f15273a6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f1/527/5ca0f15273a6f.jpg 2019-04-03T19:55:24+03:00 Транспорт Движение перекроют на нескольких улицах Подола и на Гаванском мосту

6-7 апреля в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций, сообщает КГГА.

В связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах:

Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской),

Контрактовой площади (от улицы Константиновской),

Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской)

Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).

7 апреля с 8:00 до 14:40, движение по маршруту марафонцев будет запрещено. Бегуны будут соревноваться на следующих трассах:

Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь;

Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

Напомним, в столице почти на месяц частично ограничили движение на Южном мосту – с 1 по 29 апреля, в связи с капитальным ремонтом деформационного шва в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Также сейчас полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и проходит его демонтаж. "Сегодня" узнали, как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Отметим, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца.

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