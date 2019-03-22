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В Киеве более 20 ДТП: город остановился в пробках

Сегодня, 17:22

Хуже всего ситуация на Большой Окружной, где произошло сразу три аварии, на Отрадном, а также в центре

Фото: Алексей Филипов, Сегодня
В Киеве более 20 ДТП: город остановился в пробках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f76/07e/5c8f7607e7c59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f76/07e/5c8f7607e7c59.jpg Транспорт Хуже всего ситуация на Большой Окружной, где произошло сразу три аварии, на Отрадном, а также в центре

Во второй половине дня в пятницу, 22 марта, ближе к вечеру в Киеве наблюдаются серьезные пробки. По данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 20 ДТП.

Так, катастрофическая ситуация на Большой Окружной на участке от пересечения с улицей Дмитрия Луценко до пересечения с улицей Григоровича-Барского. На этой автодороге произошло три аварии. В тянучках соответственно и улицы Николая Трублаини, Симиренко. Не лучше ситуация на Отрадном от участке от Качалова до Якутской. На Софиевской Борщаговке тянучками заблокирована улица Соборная.

На проспекте Победы проблемное движение из центра в районе станции метро "Нивки", на участке от метро "Шулявскя" до улицы Зоологичной, а также застыл весь бульвар Шевченко. На улице Черновола произошло ДТП, поэтому там также заторы. В тянучках Дмитриевская, Сечевых Стрельцов, Большая Житомирская, Владимирский проезд, полностью парализован весь Крещатик, пробки также на Архитектора Городецкого. На Глубочицкой ближе к Валам – ДТП, поэтому тоже проезд проблемный. 

Не лучше ситуация на улица Богатырская, Броварской проспекте, Мост Метро застыл от правого берега до Гидропарка, Южный, Дарницкий и Северный мост – свободны.  

Напомним, накануне на Дорогожичах в столице произошла жуткая авария – автобус наехал на трех женщин, которые переходили дорогу на переходе на разрешенный сигнал светофора.

Также мы писали, что 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.

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Тег транспорт, Киев, дороги, пробки

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