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В Киеве более чем на сутки перекроют проспект Победы: названа причина

9 октября, 08:54

Над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового путепровода

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в связи со строительством Шулявского путепровода с 22:00 12 октября до 5:00 14 октября перекроют проспект Победы. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы делаем сегодня все, чтобы сроки строительства были соблюдены. И чтобы движение по обновленному Шулявскому мосту открыть в конце декабря этого года", - говорится в сообщении.

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Также в связи с перекрытием проспекта изменится порядок организации работы общественного транспорта. Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

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Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только два дня назад, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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Киев шулявский путепровод проспект победы шулявский мост

Источник: Сегодня

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