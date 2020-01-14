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В Киеве часть Шелковичной улицы станет односторонней

14 января, 18:38

По дороге от Бассейной до Лютеранской можно будет проехать только вверх

Фото: Центр організації дорожнього руху

Фото: Центр організації дорожнього руху

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На Шелковичной улице в Киеве вводят новую схему организации дорожного движения. Так, со следующей недели участок от Бассейной до Лютеранской станет односторонним, сообщили в Центре организации дорожного движения.

"Участок улицы Шелковичной – от Бассейной до Лютеранской, – имеет резкий спуск со сверхнормативным уклоном и вымощен исторической брусчаткой. Ее пересечение с Бассейной и Мечникова время вызывает конфликт транспортных потоков. Водители хорошо знают, что спускаться по Шелковичной надо крайне осторожно, особенно во время дождя или снега", – рассказали в центре.

Так, с 20 января спуск по Шелковичной – от Лютеранской до Бассейной – будет запрещен для всех авто, кроме скорых, которые будут заезжать и выезжать из Александровской клинической больницы. 19 января на участке появятся соответствующие дорожные знаки.

Напомним, в Киеве 28 декабря днем мэр Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому мосту. Прибыв на место в костюме Деда Мороза, градоначальник сначала проехался по нему на мотоцикле, после чего по новому путепроводу поехали десятки автомобилей. Сначала движение было открыто лишь в одном направлении – в сторону улицы Елены Телиги. Однако водителям пришлось волноваться недолго: в направлении улицы Вадима Гетьмана поток машин также запустили – спустя пару минут.

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Киев водители движение дорожные знаки шелковичная

Источник: Сегодня

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