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В Киеве частично ограничат движение на Институтской

12 июня, 13:52

Также частично ограничат движение на мосту на Троещину

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на выходных, 15-16 июня, на улице Институтской в центре города частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор". 

"С 8:00 15 и 16 июня в связи с выполнением работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия на ул. Институтской от ул. Шелковичной до ул. Ольгинской будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 21:00 13 июня 6:00 19 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина. 

Также новости "Сегодня" сообщали, что с 13 июня по 8 июля частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. Ограничение будет действовать в связи с ремонтными работами в первой и второй полосах в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области местные жители сняли с высоты птичьего полета 100 километров дороги. Люди воспользовались квадрокоптером, чтобы масштаб разрушений увидели чиновники и начали ремонт.


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Тег транспорт, Киев, ремонт дорог

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Сегодня

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