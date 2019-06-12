В Киеве частично ограничат движение на Институтской
Также частично ограничат движение на мосту на Троещину
В Киеве на выходных, 15-16 июня, на улице Институтской в центре города частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".
"С 8:00 15 и 16 июня в связи с выполнением работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия на ул. Институтской от ул. Шелковичной до ул. Ольгинской будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 21:00 13 июня 6:00 19 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.
Также новости "Сегодня" сообщали, что с 13 июня по 8 июля частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. Ограничение будет действовать в связи с ремонтными работами в первой и второй полосах в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области местные жители сняли с высоты птичьего полета 100 километров дороги. Люди воспользовались квадрокоптером, чтобы масштаб разрушений увидели чиновники и начали ремонт.
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