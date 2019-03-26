В Киеве городская электричка переходит на летнее время: график

Детальное новое расписание можно найти на остановках городской электричке и на сайте "Киевпастранса"

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве городская электричка переходит на летнее время: график //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2c/187/5c9a2c1870262.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2c/187/5c9a2c1870262.jpg 2019-03-26T15:42:00+02:00 Транспорт Детальное новое расписание можно найти на остановках городской электричке и на сайте "Киевпастранса"

С 31 марта городская электричка в Киеве переходит на летнее время. Соответственно, будет изменено расписание движения городских электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

С новым расписанием движения можно ознакомиться на всех остановках городской электрички и официальном сайте КП "Киевпастранс".

Напомним, уже в конце недели наша страна не только выберет президента, но и перейдет на летнее время: 31 марта в три часа ночи украинцы переведут стрелки часов на час вперед. Вместе с нами на летний режим перейдет и Европа, хотя там уже давно ведутся разговоры об отмене "временных качелей".

По заверениям врачей, в целом переход на летнее время не слишком отражается на здоровье, однако может обернуться несколькими неприятными симптомами.

"Наш организм ко всему приспосабливается, но очень не любит резких изменений. Всего один час недосыпа точно не приведет к серьезным последствиям для здоровья, но нарушение привычного графика может повлечь минимум плохое настроение, раздражительность или быстрое переутомление. Конечно, у более чувствительных людей могут наблюдаться скачки давления или головные боли", — рассказала "Сегодня" киевский семейный доктор Тамара Глинник.

Напомним, ранее "Сегодня" подробно разбирались зачем переводят часы в Украине в 2019 году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве городская электричка переходит на летнее время: график". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.