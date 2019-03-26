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В Киеве городская электричка переходит на летнее время: график

Сегодня, 15:42

Детальное новое расписание можно найти на остановках городской электричке и на сайте "Киевпастранса"

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Киеве городская электричка переходит на летнее время: график //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2c/187/5c9a2c1870262.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2c/187/5c9a2c1870262.jpg Транспорт Детальное новое расписание можно найти на остановках городской электричке и на сайте "Киевпастранса"

С 31 марта городская электричка в Киеве переходит на летнее время. Соответственно, будет изменено расписание движения городских электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

С новым расписанием движения можно ознакомиться на всех остановках городской электрички и официальном сайте КП "Киевпастранс".

Напомним, уже в конце недели наша страна не только выберет президента, но и перейдет на летнее время: 31 марта в три часа ночи украинцы переведут стрелки часов на час вперед. Вместе с нами на летний режим перейдет и Европа, хотя там уже давно ведутся разговоры об отмене "временных качелей".

По заверениям врачей, в целом переход на летнее время не слишком отражается на здоровье, однако может обернуться несколькими неприятными симптомами.

"Наш организм ко всему приспосабливается, но очень не любит резких изменений. Всего один час недосыпа точно не приведет к серьезным последствиям для здоровья, но нарушение привычного графика может повлечь минимум плохое настроение, раздражительность или быстрое переутомление. Конечно, у более чувствительных людей могут наблюдаться скачки давления или головные боли", — рассказала "Сегодня" киевский семейный доктор Тамара Глинник.   

Напомним, ранее "Сегодня" подробно разбирались зачем переводят часы в Украине в 2019 году

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Тег транспорт, Киев, железная дорога, летнее время, городская электричка

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