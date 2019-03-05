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Евросоюз отказался от перехода на летнее время

Сегодня, 14:29

В Евросоюзе перейдут на летнее время на постоянной основе

Фото: Pixabay
Евросоюз отказался от перехода на летнее время //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9b/2f7/5c6a9b2f7b8b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9b/2f7/5c6a9b2f7b8b8.jpg Евросоюз В Евросоюзе перейдут на летнее время на постоянной основе

Европейский парламент поддержал прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Соответствующее решение принял Комитет по транспорту и туризму, передает пресс-служба Европарламента.

Комитет предложил перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 в последний раз для стран, которые согласились перейти на постоянное летнее время. Страны, которые предпочитают сохранять свое стандартное время, могут изменить часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года.

В 2018 году в ЕС провели общественные слушания о переводе часов, в котором 84% опрошенных высказались против. На этом основании Европейская Комиссия подала предложение об установлении летнего времени на постоянной основе.

ЕС впервые унифицировал летние временные договоренности в 1980 году, чтобы обеспечить гармоничный подход к переключению времени в рамках единого рынка, поскольку до этого национальные практики и графики летнего времени расходились.

Текущее летнее соглашение предусматривает, что страны ЕС должны перейти на летнее время в последнее воскресенье марта и вернуться к стандартному времени в последнее воскресенье октября.

А вот перевод часов в Украине на летнее время снова состоится. Традиционно в последнее мартовское воскресенье украинцы перейдут на летнее время. В ночь с 30 на 31 марта 2019 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Для этого следует перевести стрелки часов на 1 час вперед.

Ранее мы писали о выходных дня и праздниках в марте 2019 года в Украине.

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Тег время, Евросоюз, перевод часов

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УНН

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