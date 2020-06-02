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В Киеве и области за сутки зафиксировано почти 60 тыс. нарушений скоростного режима

2 июня, 12:00

Наталья Руда Наталья Руда

В автоматическом режиме за 1 июня зафиксировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости движения

В Киеве и области за сутки с начала работы системы видеофиксации нарушений ПДД зарегистрировано почти 60 тысяч нарушений скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В частности, в автоматическом режиме за 1 июня зафиксировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости движения.

Кроме того, в столице с 00:00 до 9:00 1 июня количество нарушений превышения скорости, зафиксированных в автоматическом режиме, составило 17 477. А вот с 00:00 до 9:00 2 июня количество таких случаев составило 10 469.

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"На второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало – 10 469 или на 40 % меньше! Это означает, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась. И это наш общий успех!" – отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Напомним, за превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) определен штраф в 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что за первые 8 минут работы камеры видеофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Смотрите в сюжете, как работает система:

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Киев ПДД камеры

Источник: Сегодня

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