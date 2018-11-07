В Киеве из-за футбола закроют три станции метро

Сегодня, 18:30

Ограничения будут действовать 8 ноября вечером

В Киеве из-за футбола закроют три станции метро
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В столице завтра, 8 ноября, будет временно ограничена работа трех станций метрополитена – "Олимпийской", "Дворца спорта" и "Площади Льва Толстого", сообщает пресс-служба подземки.

Ограничения связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция).

Так, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

В указанное время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на этих станциях.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за временные неудобства!", – говорится в сообщении метрополитена.

Напомним, после ЧП в метрополитене Рима в столичной подземке показали, как следят за исправностью эскалаторов в Киеве. Сайт "Сегодня" побывал на ночной экскурсии в метро и своими глазами посмотрел, как ремонтируют подъемники.

Тем временем, знаменитый художник Мата Руда из Коста-Рики рисует новую часть масштабного мурала на станции метро "Осокорки" в Киеве. На стене станции появились очертания лица красивой девушки, которая одета в традиционный для крымских татар головной убор. Также на переднем плане видны очертания огромного букета тюльпанов.
Киев, метро, льва толстого, станции метро, Олимпийская
Источник:

"Сегодня"

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