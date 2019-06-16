В Киеве из-за концерта KISS могут закрыть вход на три станции метро

Такие меры могут принять чтобы люди не скапливались на платформах станций

Фото: facebook.com/olympic.nsc.

В Киеве сегодня вечером из-за проведения концерта на НСК "Олимпийский" могут закрыть вход на три станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"В связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена объяснили, что закрыть входы в подземку могут чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций. Как известно, 16 июня в 19.00 на НСК "Олимпийский" состоится концерт легендарной американской рок-группы KISS.

Напомним, ранее в мэрии рассказали и даже показали, как строят метро на Виноградарь. Возле станции "Сырец" в подземную шахту опустили спецоборудование, при помощи которого будут рыть тоннель в сторону будущей станции "Мостицкая", рабочие уже заливают ее фундамент.

Кроме этого, мы сообщали, что в столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро.

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