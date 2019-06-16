Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве из-за концерта KISS могут закрыть вход на три станции метро

16 июня, 14:10

Такие меры могут принять чтобы люди не скапливались на платформах станций

Фото: facebook.com/olympic.nsc
Фото: facebook.com/olympic.nsc.

В Киеве сегодня вечером из-за проведения концерта на НСК "Олимпийский" могут закрыть вход на три станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"В связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена объяснили, что закрыть входы в подземку могут чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций. Как известно, 16 июня в 19.00 на НСК "Олимпийский" состоится концерт легендарной американской рок-группы KISS.

Напомним, ранее в мэрии рассказали и даже показали, как строят метро на Виноградарь. Возле станции "Сырец" в подземную шахту опустили спецоборудование, при помощи которого будут рыть тоннель в сторону будущей станции "Мостицкая", рабочие уже заливают ее фундамент.


Кроме этого, мы сообщали, что в столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, Киев, метро, киевское метро, станции метро

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве из-за концерта KISS могут закрыть вход на три станции метро". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Facebook

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве вторая ночь подряд бьет температурный рекорд

Вчера, 15:39

Температура в предыдущую ночь была на 2,3 градуса ниже

Прогулка по Спортивной площади в Киеве: ищем миниатюрный трамвай и вспоминаем тайну фонтана

Вчера, 08:18

Также рассматриваем знаменитые старинные здания

Новый Шулявский мост: что сейчас происходит на грандиозной стройке

14 июня, 13:54

На площадке собирают колонны из арматуры и первый металлический пролет

В Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха

14 июня, 09:49

Уровень загрязнения диоксидом азота повысился из-за жары

​Эти продукты «забирают» молодость

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Звон в ушах – предвестник многих болезней

5 самых главных мужских мифов о женщинах

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Копить не нужно тратить: эксперты рассказали, что происходит с финансовой грамотностью украинцев

Вчера, 07:19

Украинцы винят деньги в контроле над своей жизнью, но хотят учить детей, как нужно с ними обращаться

50 способов перенести жару [инфографика]

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь