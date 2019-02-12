В Киеве из-за ремонта надолго изменят маршрут автобуса №90
Из-за реконструкции на улице Академика Туполева на участке дороги полностью закрыли движение
В Киеве с сегодняшнего дня до окончания реконструкции проезжей части на ул. Академика Туполева будет изменен маршрут автобуса №90. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".
В частности, движение будет организовано:
- от ул. Григоровича-Барского до ул. Эстонской по собственному маршруту, далее ул. Эстонская – ул. Данила Щербакивского – площадь Валерия Марченко;
- (в обратном направлении) ул. Стеценко – ул. Академика Туполева – ул. Игоря Турчина – площадь Валерия Марченко – ул. Данила Щербакивского – ул. Эстонская – ул. Академика Туполева, дальше собственной трассой движения.
Напомним, что с 10:00 12 февраля в связи с реконструкцией ул. Туполева на участке от ул. Эстонской до ул. Игоря Турчина будет закрыто движение транспорта. Сроки окончании работ и открытия движения пока неизвестны.
Как сообщалось, киевский фуникулер будет бесплатно возить пассажиров за объятия или поцелуй в День всех влюбленных. С 8.00 до 9.00 14 февраля киевлянам и гостям столицы предложат особы условия проезда. Так, пассажир по собственному желанию может обнять и/или поцеловать своего спутника – и проехаться на фуникулере, не заплатив за проезд.
Тем временем,единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.
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