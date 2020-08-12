В Киеве из-за съемок Netflix перекроют ряд улиц (список)

В столице с 10 августа стартовали съемки The Last Mercenary с участием актера Жан-Клода Ван Дамма

В Киеве на ряде улиц будут перекрывать и ограничивать движение транспорта в связи со съемками фильма известным стриминговым сервисом Netflix. Новости "Сегодня" писали, что компания впервые проводит съемки на территории Украины. В частности, речь идет о съемках художественного фильма The Last Mercenary с участием актера Жан-Клода Ван Дамма.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ограничения и перекрытия проезда действуют уже с сегодняшнего дня.

12 августа до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)

14 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной улицы;

17 августа с 05:00 до 18:00:

на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы.

17 августа по 14:00 до 21:30:

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на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы.

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18 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улице.

Съемки художественного фильма стартовали 10 августа и продлятся до 26 сентября.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский встречался в Киеве с голливудским актером Томом Крузом.

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Отметим, что в Украине уже действует закон о господдержке иностранных кинопроизводителей.

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