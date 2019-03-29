В Киеве из-за ярмарок и "Французской весны" перекроют ряд улиц
В столице на выходных изменится движение автобусов и троллейбусов
На выходных в Киеве изменится движение автобусов маршрутов №№ 6, 61 и троллейбусов маршрутов №№ 34, 37А. Также из-за фестиваля "Французская весна" изменится движение троллейбусов маршрутов №№6,16,18. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".
Так, 30 марта в связи с проведением продовольственных ярмарок на ул. Лесковской (на участке от ул. Милославской до ул. Радунской), ул. Марины Цветаевой (на участке от ул. Владимира Маяковского до ул. Николая Закревского) и ул. Иорданской, 1-9 (на участке от ул. Александра Архипенко до ул. Степана Бандеры) изменится движение автобусов маршрутов №№ 6, 61 и троллейбусов маршрутов №№ 34, 37А.
Движение будет организовано:
- троллейбусов маршрута № 34 по трассе: ул. Северная – ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. "Минская" – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – ул. Степана Бандеры;
троллейбусов маршрута № 37А – по трассе маршрута № 37;
автобусов маршрута № 6 по трассе от Дарницкого площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковская и ул. Радунская).
автобусов маршрута № 61 по трассе от ж/д пл. "Троещина" до ул. Радунской (без заезда на ул. Лисковскую).
В воскресенье, 31 марта в связи с проведением продовольственной ярмарки на ул. Татарской, 32-38, движение автобусов маршрута № 31 будет организовано по трассе: от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Отто Шмидта по собственной трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Нагорная, дальше по собственной трассе.
При этом 30 марта с 18:00 до 23:00 из-за фестиваля "Французская весна" изменится движение троллейбусов маршрутов №№6,16,18:
движение троллейбусов маршрута № 6 организуется от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";
движение троллейбусов маршрута № 16 организуется от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
движение троллейбусов маршрута № 18 организуется от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Ранее мы писали, что в середине марта было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.
Также ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.
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