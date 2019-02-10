В Киеве изменили три маршрута движения троллейбусов

Изменение маршрутов движения связано с работами по ликвидации прорыва водопровода

Фото: Анатолий Бойко

В Киеве изменили три маршрута движения троллейбусов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efc/ccb/5c3efcccb71c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efc/ccb/5c3efcccb71c1.jpg 2019-02-10T12:11:00+02:00 Транспорт Изменение маршрутов движения связано с работами по ликвидации прорыва водопровода

В Киеве изменили движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16, 18 в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"10 февраля продолжается выполнение работ по ликвидации аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25. Движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. В. Чорновила до Майдана Независимости закрыто", – говорится в сообщении.

При этом для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение по следующим маршрутам:

"Временный автобусный маршрут № 16Тр "Майдан Независимости – ул. Дорогожицкая"; троллейбусный маршрут № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская"; троллейбусный маршрут № 16 от ул. Академика Туполева до станции метро "Площадь Льва Толстого"; троллейбусный маршрут № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода", – добавили в мэрии.

троллейбусов маршрута № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрута № 16 от ул. Академика Туполева до станции метро "Площадь Льва Толстого";

троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Пассажиры автобусов маршрута № 16Тр имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.

Напомним, единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Ранее валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

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