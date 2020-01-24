В Киеве изменится работа городской электрички

Электричка будет курсировать по «челночным» маршрутам несколько ближайших дней

Фото: КП "Киевпастранс"

В работу столичной городской электрички на несколько дней вносятся изменения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"С 15:30 24 января до 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам. Железнодорожники будут капитально ремонтировать инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Так, движение будет организовано на участках:

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- Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка;

- Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница.

Движение на участке Борщаговка – Почайна – Дарница будет закрыто.

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Движение автобусов №59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина". Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено.

Напомним, городская электричка в Киеве насчитывает 15 станций и 10 поездов, которые работают на линии. Ее протяженность — 50 километров. Она работает только в часы пик: утром — с 6:00 до 10:00, вечером — с 16:00 до 21:00. Заявленный интервал движения — 20—40 минут, в выходные — больше часа. Но пассажиры в прошлом году жаловались, что электричка не ходит по графику уже несколько месяцев. Ввиду сложившейся ситуации "Укрзализныця" хотела вернуть себе все 10 электропоездов, находящихся на балансе "Киевпастранса" с 2012 года.

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

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