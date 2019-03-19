В Киеве изменится работа трех трамвайных маршрутов
Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей
В ночь на 20 марта в Киеве изменится работа трамваев маршрутов №№ 28, 33, 35, сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".
Так, с 23:30 19 марта до 5:30 20 марта в связи с ремонтом трамвайных путей на ул. Курнатовского вносятся изменения в трассу движения трамвайных маршрутов №№ 28, 33, 35.
На указанный период движение трамваев будет организовано по трассе:
маршрут № 28 "ст. м. "Лесная" – б-р Перова";
маршрут № 33: "ДВРЗ – б-р Перова";
маршрут № 35 "ст. м. "Лесная" – б-р Перова":
Последние отправления:
28 трамвай ст. м. "Лесная" в направлении ул. Милославской – 23:03; с ул. Милославской – 23:53;
33 трамвай с ДВРЗ в направлении ул. С. Лифаря – 22:38; с ул. С. Лифаря в направлении ДВРЗ – 23:33.
Первые отпраления:
28 трамвай с ул. Милославской – 5:57.
33 трамвай с ул. С. Лифаря в направлении ДВРЗ – 5:49.
35 трамвай с ул. С. Лифаря в направлении ст. м. "Лесная" – 5:54.
Ранее сообщалось, что поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.
Также мы подробно писали о начале ремонта Шулявского моста и как проходит процесс его демонтажа.
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