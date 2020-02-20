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В Киеве изменят правила проезда в метро из-за скандала с музыкальными инструментами

20 февраля, 11:08

Изменения поддержала постоянная комиссия Киеврады по вопросам транспорта, связи и рекламы

В Киеве намерены изменить правила перевозки музыкальных инструментов в столичной подземке.

Ранее новости "Сегодня" писали, что после введения новых правил проезда в Киевском метрополитене, которые утвердила Киеврада в ноябре 2019 года, музыканты жалуются, что их заставляют доплачивать за провоз в подземке крупных музыкальных инструментов, например, таких как виолончель или контрабас, а это – минус 8 гривен для кошелька музыканта.

Как сообщила глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха, постоянная комиссия Киеврады по вопросам транспорта, связи и рекламы единогласно поддержала проект решения о внесении изменений в Правила перевозок, которые позволят преподавателям, студентам и музыкантам бесплатно перевозить музыкальные инструменты.

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Проект решения должна еще согласовать постоянная комиссия Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Рассмотрение состоится в пятницу, 21 февраля.

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Напомним, что по действующим правилам проезда в метрополитене провозить велосипеды в метро можно только в специальных чехлах или в разобранном виде.

Ранее сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Киев метро Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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