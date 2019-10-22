В киевском метро готовят новые запреты: что изменится для пассажиров

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Реклама

Столичные власти хотят внести изменения в правила пользования Киевским метрополитеном. Они были утверждены еще в 1995 году и не менялись 24 года. За это время изменился сам метрополитен, законодательство, и, главное, система оплаты проезда.

Как пояснили нам в Киевском метрополитене, правила меняют из-за введения электронного билета, на который подземка должна была перейти с ноября этого года и полностью отказаться от использования жетонов. Правда, власти отложили переход на единый билет и пока жетоны остаются в кассах подземки, как минимум, до конца следующего года. Изменения в правила пользованием метрополитена должна еще утвердить на сессии Киеврада, правда пока неизвестно, когда соберутся на сессию депутаты – они не собирались с мая этого года.

"Основные изменение в правилах – это оплата проезда пассажирами. В правилах прописано, как должны оплачивать проезд обычные пассажиры, льготники, студенты и школьники при помощи электронного билета. Что касается других изменений, то они приведены к общим законодательным нормам Украины", – поясняет сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

В новых правилах, как и в старых, гражданам запрещено заходить в подземку с мороженым и едой, чтобы не запачкать других пассажиров. Из старых запретов – это заходить на станцию в ненадлежащем (неопрятном) виде, как это часто делают бездомные. Иногда в подземке можно увидеть спящего человека, который одет в лохмотья и от которого исходит неприятный запах.

"Правила это запрещают, но таких людей все равно пропускают на станцию. Бездомные, особенно в холода, катаются от конечной до конечной, греются. Возле них никто не садится на сиденья из-за жуткой вони. И повлиять на это невозможно, даже если и прописано в правилах. Разве что сообщить дежурному на станции, чтобы бездомного вывели из вагона на следующей остановке. Кстати, когда на две недели отключают горячую воду в разных районах города, то немытых и зловонных пассажиров становится много в подземке", – говорит киевлянин Вадим Стадниченко.

Отметим также, что по требованию пассажира сотрудники подземки должны предоставить книгу отзывов и предложений.

Новые правила запрещают заходить в метро: голыми, с оголенным торсом, в нижнем белье без одежды, без обуви, в одежде с явно выраженным неприятным и специфическим запахом.

"Такие новшества связаны с тем, что законодательство Украины запрещает человеку быть полностью голым в публичных местах, а метрополитен и приравнивается к такому месту, поэтому запрет абсолютно логичен", – добавляет Макогон.

Она поясняет, что все правила согласованы с законодательством на возможность внедрения штрафных санкций за их нарушения со стороны пассажиров.

"Что мы имеем сейчас? Пассажир не заплатил за проезд перепрыгнув через турникет. Максимум, что ему грозит – его вернут и заставят заплатить. Но ведь в наземном транспорте неоплаченный проезд наказывается штрафом в размере 160 гривен. Пока в метро штрафов за неоплаченный проезд нет, но в будущем они могут появиться. Я думаю, город будет принимать какие-то решения в этом направлении. Оператором электронного билета выступает КП "Городской информационно-вычислительный центр" (ГИОЦ), который обеспечивает саму оплату проезда и контроль за ней, вероятно, что они рассматривают необходимость введения административной ответственности за неоплату проезда. Также пассажиры должны нести административную ответственность, если их действия в метро несут угрозу жизни других людей", – разъясняет Макогон.

В правилах осталось требование перевозить животных и птиц исключительно в специальных сумках, переносках или клетках. Заходить в подземку можно только с собакой-поводырем. Также запрещено перевозить велосипеды без чехлов, кататься по станциям на самокатах, скейтах, роликах и других транспортных средствах. Как и прежде на станциях метро и в вагонах запрещено расклеивать рекламу, попрошайничать, распивать спиртные напитки, курить, в том числе, электронные сигареты. Впрочем, все эти запреты так или иначе нарушаются пассажирами.

Напомним, ранее мы выясняли, почему не работают информационные боксы на станции метро "Позняки", которые установили еще в конце июля.

А в Киеве девушка в наушниках устроила танцы прямо в вагоне столичного метро. По мнению очевидцев, таким образом, отбросив комплексы, она решила поднять настроение уставшим киевлянам:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама