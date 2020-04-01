В Киеве на 17 улицах с 1 апреля можно разогнаться до 80 км/час (карта)

Разрешение на быструю езду действует до 1 ноября

С 1 апреля на 17 улицах Киева разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. Соответствующее решение ранее приняла Киеврада.

Разрешение действует до 1 ноября.

Так, ездить со скоростью до 80 км/ч можно на улицах:

1. Проспект Победы (от Воздухофлотского проспекта до ул. Чернобыльской)

2. Большая Кольцевая дорога

3. Улица Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии капремонта проезжей части)

4. Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини)

5. Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева)

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6. Просп. Степана Бандеры

7. Просп. Ватутина (Шухевича)

8. Ул. Набережно-Рыбальская

9. Надднепрянское шоссе

10. Столичное шоссе

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11. Ул. Саперно-Слободская

12. Просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

13. Просп. Броварской

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14. Бул. Перова

15. Ул. Телиги

16. Просп. Соборности

17. Просп. Леся Курбаса (от просп. Комарова до ул. Гната Юры).

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Напомним, в Киеве с 1 мая запустят в штатном режиме систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Ранее Киеврада проголосовала за государственно-частное партнерство в реализации проекта по внедрению в столице автоматической системы фиксации нарушений Правил дорожного движения. На момент подачи инициативы стоимость проекта составила около 24 млн долларов США.

А знаете ли вы, какой вид нарушений сейчас самый популярный в Киеве? Об этом смотрите в сюжете:

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