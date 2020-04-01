Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве на 17 улицах с 1 апреля можно разогнаться до 80 км/час (карта)

1 апреля, 08:29

Наталья Руда

Разрешение на быструю езду действует до 1 ноября

С 1 апреля на 17 улицах Киева разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. Соответствующее решение ранее приняла Киеврада.

Разрешение действует до 1 ноября.

Так, ездить со скоростью до 80 км/ч можно на улицах:

1. Проспект Победы (от Воздухофлотского проспекта до ул. Чернобыльской)

2. Большая Кольцевая дорога

3. Улица Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии капремонта проезжей части)

4. Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини)

5. Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева)

Реклама

6. Просп. Степана Бандеры

7. Просп. Ватутина (Шухевича)

8. Ул. Набережно-Рыбальская

9. Надднепрянское шоссе

10. Столичное шоссе

В тренде
Коронавирус в Киеве: количество зараженных за сутки выросло на четверть

11. Ул. Саперно-Слободская

12. Просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

13. Просп. Броварской

Реклама

14. Бул. Перова

15. Ул. Телиги

16. Просп. Соборности

17. Просп. Леся Курбаса (от просп. Комарова до ул. Гната Юры).

Чтобы посмотреть инфографику в большем размере, откройте ее в новой вкладке

Чтобы посмотреть инфографику в большем размере, откройте ее в новой вкладке / Фото: Сегодня

Напомним, в Киеве с 1 мая запустят в штатном режиме систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Ранее Киеврада проголосовала за государственно-частное партнерство в реализации проекта по внедрению в столице автоматической системы фиксации нарушений Правил дорожного движения. На момент подачи инициативы стоимость проекта составила около 24 млн долларов США.

А знаете ли вы, какой вид нарушений сейчас самый популярный в Киеве? Об этом смотрите в сюжете:

транспорт

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев скорость

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на период карантина запустили новые маршруты автобусов и троллейбусов
В Киеве на период карантина запустили новые маршруты автобусов и троллейбусовТранспорт
Киевляне ездят на транспорте без спецпропусков и продают их в интернете (видео)
Киевляне ездят на транспорте без спецпропусков и продают их в интернете (видео)Транспорт
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в КиевеВласть
Транспорт на спецпропусках в Киеве: что происходит с ценами на такси
Транспорт на спецпропусках в Киеве: что происходит с ценами на таксиТранспорт
Как работает транспорт по спецпропускам в Киеве: эксперимент
Как работает транспорт по спецпропускам в Киеве: эксперимент "Сегодня" (видео)Транспорт
В Киеве водитель троллейбуса вышвырнул старика без маски и пропуска (видео)
В Киеве водитель троллейбуса вышвырнул старика без маски и пропуска (видео)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...