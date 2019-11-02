В Киеве на два дня приостановят движение трамваев: подробности

В Киеве 2 и 3 ноября будет приостановлено движение нескольких маршрутов трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Изменения связаны с ремонтом пути на пересечении улиц Константиновской и Щекавицкой и усиленной фазы капремонта пути на участке от улицы Генерала Потапова до бульвара Кольцова.

В частности, движение трамваев №12, 16, 19 будет организовано по сокращенным маршрутам:

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№ 12 – от Пущи Водицы в Подольский ТРЕД;

№ 16 – от станции метро "Героев Днепра" до Подольского ТРЕД;

№ 19 – от площади Тараса Шевченко в Подольский ТРЕД.

А движение трамваев № 1 будет полностью приостановлено на два дня. Но количество автобусов на маршруте № 2 будет увеличено, запланированный интервал движения — 7 минут.

Напомним, не так давно в Киеве обстреляли скоростной трамвай. ЧП с трамваем – далеко не первое в столице:

Также мы сообщали, что недавно Киеврада приняла решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы. Так, для модернизации городского транспорта Киева за счет привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра.

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