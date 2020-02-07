В Киеве на мосту Патона ограничат движение по двум полосам: названа причина

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На аварийном мосту Патона в Киеве с 10 февраля начнется обследование конструкций, которое будут проводить специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского. Во время работ предусмотрено ограничение движение по переправе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В результате обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты, полученные в процессе обследования, должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста. При обследовании моста предусмотрено научно-техническое сопровождение", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Он напомнил, что для старта работ по реконструкции моста необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения.

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"Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", - уточнил первый замглавы КГГА.

По его словам, во время обследования и в дальнейшем, для уменьшения давления на конструкции сооружения, на мосту ограничат движение по крайне правым полосам.

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"Поэтому для движения автотранспорта будут открыты три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Кроме того, движение грузового транспорта по мосту будет запрещено", – добавил Поворозник, акцентировав, что сейчас в работу общественного транспорта внесены соответствующие изменения.

Так, на маршрутах №50 и № 43 троллейбусы сверхбольшой вместимости длиной 18 метров заменены на подвижной состав большой вместимости длиной до 11 метров. Кроме того, учитывая, что наибольший пассажиропоток на маршруте №50 приходится на участок от улицы Милославской до Дарницкой площади, увеличено количество троллейбусов на маршруте 50К, который курсирует до Дарницкой площади.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Кроме того, смотрите в сюжете, как сайт "Сегодня" ранее проинспектировал строительство Подольско-Воскресенского моста в столице, проплыв по Днепру:

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