Мост Патона в Киеве разрушается: как его будут спасать

/ Фото: Сегодня

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На аварийном мосту Патона уже в ближайшие дни планируют ограничить движение транспорта. Мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018 года он признана критически аварийным. Сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать однин из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки с его ремонтом.

По словам экспертов, еще год назад была проведена экспертиза технического состояния моста Патона и киевские чиновники заговорили о необходимости его срочного ремонта.

/ Фото: Сегодня

"По существующим нормам – мосты можно реконструировать, капитально ремонтировать или строить заново. Такого понятия как реставрация для мостов не существует. На мосту Патона нужно менять металл, балки и расширять его. Для этого с моста, который является памятником архитектуры, нужно снять охранный статус на время выполнения всех ремонтных работ", – пояснили в "Киевавтодоре".

Летом сайт "Сегодня" писал о неудовлетворительном состоянии моста Патона, прогулявшись по нему с правого на левый берег. С его перил отлетают чугунные украшения в виде звезд, гроздьев винограда и снопов с колосьями. В некоторых местах исчезли металлические перила – их заменили деревянными брусками, выкрасив под общий цвет ограды. На тротуаре зияют дыры, сквозь которые видно воду.

"По мосту Патона есть нехорошие новости – в ближайшие дни мы будем вынуждены ограничить движение транспорта по нему. Он находится в аварийном состоянии. Со дня введения в эксплуатацию в 1953 году он ни разу капитально не ремонтировался! Мост "устал". Чтобы начать его ремонт, нам нужно разрешение от Министерства культуры, поскольку мост имеет охранный статус. Я надеюсь, что на этой неделе у меня будет встреча с министром культуры Украины и мы сможем решить этот вопрос. После этого мы сможем выделить средства на разработку проекта реконструкции моста, а это очень большие суммы. Работы могут затянуться на 1-2 года. Проект очень сложный, мы его неоднократно обсуждали на совещаниях", – заявил сайту "Сегодня" мэр Киева Виталий Кличко.

Как мы сообщали ранее, есть проблемы и с опорами моста. От одной из них отвалилось несколько метров гранитной облицовки. И в таком состоянии опора находится уже несколько лет. В 2016 году в КП "Киевавтодормост" нас заверяли, что отлетевшая плитка не несет опасности для моста, а отремонтировать его не смогли, потому что растаял лед и добраться к опоре ремонтники не смогли… В то же время, внешний вид опоры пугает байдарочников, которые мимо нее проплывают. Люди делают фото развалившейся опоры и публикуют их в социальных сетях каждой весной.

Как будут спасать мост Патона, сайту "Сегодня" рассказал Александр Густелев, гендиректор коммунальной корпорации "Киевавтодор". Сейчас чиновники ведут переговоры с Министерством культуры Украины, чтобы временно снять охранный статус памятника архитектуры на время выполнения работ.

"На мосту Патона нужно не просто увеличить количество полос и сделать косметический ремонт. Этого уже мало! На нем необходимо полностью заменить несущие конструкции, прогонные строения и заменить нагрузочную плиту, которая сделана из бетона. Чтобы снизить нагрузку на мост, ее нужно сделать из металла. Это масштабные работы. Нужно практически разобрать половину моста. Мы планируем работать так: на половине моста будут вестись работы, а половина будет открыта для проезда. После завершения работ рабочие приступят к ремонту второй половины моста", – рассказывает нам Александр Густелев.

По его словам, город планирует расширить мост Патона – добавить еще одну полосу. И вместо семи полос обустроить восемь. Дополнительную полосу хотят выделить только для общественного транспорта, чтобы людям было комфортно добираться с одного берега Днепра на другой.

"Проспект Соборности и Дружбы народов, которые примыкают к мосту, имеют по четыре полосы движения, важно не допустить сужения дороги, чтобы транспорт проходил по мосту быстрее", – добавляет Густелев.

Вернут ли на мост трамвай, который ранее курсировал по мосту Патона, соединяя левый и правый берег Днепра, в мэрии пока не говорят. Напомним, трамвайное сообщение было прервано летом 2004 года по решению городских властей.

По словам Густелева, пока неизвестно, кто будет разрабатывать проект реконструкции моста Патона – украинские или зарубежные компании.

"Стоимость работ зависит от того, какие будут использованы технологии, материалы. Уже понятно, что понадобится много металла, а он дорогой. Окончательная стоимость ремонта моста Патона пока не определена. Речь идет о нескольких миллиардах гривен. Как только будет получено разрешение от Минкультуры, мы проведем тендер относительно проекта реконструкции моста Патона. А после прохождения экспертизы проекта будут начаты работы. Скорее всего, ближайший год будет разрабатываться проект и параллельно мы будем вести подготовительные работы. Кстати, чтобы проводить качественное обследование моста, нужно восстановить подмостовые конструкции, которые сейчас частично разрушены. А учитывая, что мост находится над водой – это еще и опасно для жизни людей, которые будут выполнять эти работы", – говорит руководитель "Киевавтодора".

После последнего обследования моста Патона вывод экспертов неутешительный: движение транспорта на нем нужно срочно ограничивать.

"Конструкции сильно перегружены. Мост Патона рассчитан на интенсивность движения по нему на 10 тысяч автомобилей в сутки, а на данный момент по нему проезжает до 100 тысяч авто в сутки. Интенсивность увеличена в десять раз. Нагрузка серьезная – по мосту, построенному в 1953 году, идут фуры весом в 40,50, 60 тонн. Это опасно. Максимум по нему могут ездить авто весом от 6 до 10 тонн. Сейчас есть два варианта ограничений на мосту Патона: или по весу, или закрыть одну полосу для проезда транспорта", – заверяет Александр Густелев.

Кстати, пока не решен вопрос и с достройкой Дарницкого автомобильного моста, а именно съездов с него на левом берегу.

"Дарницкий автомобильный мост (в народе – мост Кирпы) загружен транспортом на 30%, но он до сих пор не введен в эксплуатацию. Там не достроены съезды с моста. Министерство транспорта должно подготовить документы и передать этот мост на баланс города, чтобы мы могли его достроить", – рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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