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В Киеве на Пасху изменится график работы общественного транспорта

Сегодня, 14:23

И метро, и наземный транспорт 27 апреля будут работать на час дольше

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Киеве на Пасху изменится график работы общественного транспорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/065/391/5c4065391be97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/065/391/5c4065391be97.jpg Транспорт И метро, и наземный транспорт 27 апреля будут работать на час дольше

В Киеве общественный транспорт изменит график работы в Пасхальную ночь и утром 28 апреля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киевская подземка в ночь на 28 апреля будет работать на час дольше, а уже утром в Пасхальное воскресенье работа метрополитена начнется на час раньше.

Кроме того, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров будут организованы по имеющимися маршрутам после отправки последних поездов метро.

Наземный пассажирский транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

При этом с 5:00 до 10:00 28 апреля будет больше единиц городского пассажирского транспорта, который курсирует возле мест проведения богослужений.

Ранее Национальный банк Украины обнародовал график работы системы электронных платежей регулятора и банковской системы из-за переноса рабочих дней в 2019 году. 

Напомним, "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. 

А как к Пасхе покрасить яйца куркумой, смотрите в сюжете:


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Тег транспорт, Киев, метро, Пасха, метрополитен, общественный транспорт

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