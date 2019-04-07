В Киеве на Пасху изменится график работы общественного транспорта

И метро, и наземный транспорт 27 апреля будут работать на час дольше

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве на Пасху изменится график работы общественного транспорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/065/391/5c4065391be97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/065/391/5c4065391be97.jpg 2019-04-07T14:23:00+03:00 Транспорт И метро, и наземный транспорт 27 апреля будут работать на час дольше

В Киеве общественный транспорт изменит график работы в Пасхальную ночь и утром 28 апреля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киевская подземка в ночь на 28 апреля будет работать на час дольше, а уже утром в Пасхальное воскресенье работа метрополитена начнется на час раньше.

Кроме того, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров будут организованы по имеющимися маршрутам после отправки последних поездов метро.

Наземный пассажирский транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

При этом с 5:00 до 10:00 28 апреля будет больше единиц городского пассажирского транспорта, который курсирует возле мест проведения богослужений.

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