Снос Шулявского моста с высоты птичьего полета – фото и видео
Как выглядит перемещение 600-тонного пролета моста на домкратной платформе-транспортере
Киевлянин Павел Авдокушин снял уникальные фотографии процесса демонтажа Шулявского путепровода с высоты птичьего полета.
На них можно увидеть, как с моста снимают бетонные плиты, в частности – перемещение 600-тонного пролета моста на домкратной платформе-транспортере.
Напомним, на этой неделе планируют полностью закончить работы по сносу Шулявского моста. Несмотря на выходной, 14 апреля на путепроводе трудилось около сотни рабочих. От его бетонной конструкции остались пролеты лишь над проспектом Победы, а также пара балок и несколько опор со стороны улицы Гетьмана и Довженко.
Железобетонные конструкции снимают с помощью мобильных платформ, которые рабочие прозвали "мегадомкратом" или "Оптимусом Праймом", как героя "Трансформеров".
С субботы уже действуют частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе моста. Сейчас из восьми полос работает четыре: две по направлению в центр города и две — из него. А вот ограничения движения по проспекту полностью хотят ввести по ночам с 17 по 20 апреля с 23:00 до 6:00. Но пока неясно, в какой из этих дней пройдут основные работы.
Ранее мы подробно сообщали, как проходит снос конструкций путепровода и ремонтные работы, а также куда девается строительный мусор.
Также сообщалось, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.
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