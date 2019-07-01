В Киеве начали действовать новые парковочные талоны

В КГГА рассказали, где можно купить новые талоны и как ними пользоваться

Фото: Киевтранспаркосервис.

С 1 июля в Киеве начинают действовать парковочные талоны нового образца. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты – голограмма и уникальный идентификаций номер", - говорится в сообщении.

Купить талоны можно:

онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";

онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;

в киосках "Союзпечать", перечень адресов – по ссылке;

непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис", телефон для справок: (044) 383-20-37.

Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн, во II и III зоне – 441 грн, в III зоне – 315 грн. Абонемент на квартал – 1465 грн с возможностью пользования любой парковкой предприятия в течение трех месяцев.

Правила использования талоном на парковку: в свободную графу на лицевой стороне вписать государственный номер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду (на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида).

Ранее сообщалось, что в Виннице будет работать служба для контроля парковки автомобилей.

Отметим, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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