В Киеве не работает е-билет: в трамваях нет валидаторов, а пассажиры ездят "зайцами"

Контролеры до сих пор не получили устройства проверки оплаты проезда

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

В КГГА заявили о появлении у "Единого билета" новой возможности — теперь его можно добавить в приложение Apple Wallet и рассчитываться за проезд с помощью айфона. "Сегодня" испытали новую функцию и проверили, как решаются старые недочеты.

ОПЛАТА ПО СМАРТФОНУ. Проблемы с е-билетом на IOS возникают при попытке добавить одноразовый билет (QR-код) на смартфон. С личного кабинета на компьютере оплатить поездку нам не удалось — из-за ошибки сети и постоянного сообщения: "Возникла непредвиденная ошибка". Невозможно приобрести билет и с мобильной версии на смартфоне, так как функция покупки там вообще не отображается.

Все время "глючит" личный кабинет Фото: Василий Михальчук, Сегодня

После долгих мучений нам все же удалось купить разовую поездку через мобильное приложение KyivSmartCity и добавить его в телефон, но оплатить проезд с помощью телефона не удалось. Оказалось, что в общественном транспорте нет устройств для его считывания. Их обещают установить в ближайшее время.

QR-код можно хранить в телефоне Фото: Василий Михальчук, Сегодня

КОНТРОЛЕРЫ БЕЗ УСТРОЙСТВ. В то же время контролеры до сих пор не получили устройства проверки оплаты проезда.

"Мы проходили обучение на новых устройствах еще в начале весны, однако до сих пор нам их не выдали. Мы не можем проверить, оплатил ли пассажир проезд е-билетом", — рассказала "Сегодня" контролер Ольга.

В КП "Киевпастранс" нам сообщили, что закупили 300 устройств для контролеров на 16 млн грн, но сейчас все они якобы находятся на доработке именно под е-билет.

Устройство для проверки. Фото: КП "Киевпастранс"

Пояснить, что именно дорабатывают в приборах, на предприятии нам не смогли. Но как мы узнали, уже 25 мая первые 100 приборов выдадут контролерам. Все другие имеющиеся проблемы будут решены до конца тестового периода внедрения е-билета — 30 октября.

БЕЗ ВАЛИДАТОРОВ. В скоростном трамвае проехаться по е-билету проблематично. В некоторых трамваях до сих пор нет валидаторов для списания поездок с транспортной карты, и талончик тут предлагают по старинке компостировать.

В скоростном трамвае нет валидаторов Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В метрополитене до сих пор не заработали установленные автоматы для покупки е-билета. Транспортники обещают: включат в ближайшее время!

Автоматы для покупки е-билета в метро не работают Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В то же время в ГИВЦ нам сообщили, что е-билетом с 1 февраля по 20 мая 2019 года воспользовались более 586 тысяч раз, оплатив поездку, и совершили более 11 миллионов поездок по льготам.

Ранее мы уже подробно писали о жалобах киевлян на работу системы автоматизированной оплаты проезда.

Также мы писали о ЧП на транспорте. В одной из столичных маршруток водитель зажал дверью ребенка.

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